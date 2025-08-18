मुंह से आती है बदबू, तो ना हों परेशान; दुर्गंध दूर करने के लिए अपनाएं ये 3 आसान उपाय!
Mouth Smell Relief Tips: मुंह से बदबू आने की वजह से कई बार लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाता है. जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है इन लोगों से लोग ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं. अगर आप भी मुंह की बदबू से परेशान हैं तो इन उपाय को अपना सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 18, 2025, 03:25 PM IST
How To Get Rid Of Mouth Bad Smell: कुछ लोगों के मुंह से इतनी बदबू आती है कि लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं. दो बार ब्रश करने के बाद भी मुंह की बदबू दूर नहीं होती है. मुंह की बदबू दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं. 

पानी पिएं 
जो लोग कम पानी पीते हैं उनका मुंह सूखा रहता है जिस वजह से जेरोस्टोमिया की समस्या होती है. जब मुंह में लार का उत्पादन कम होता है तो बैक्टीरिया और खाद्य कणों को साफ करने के प्रोसेस को धीमा करते हैं. लार में एंजाइम होते हैं जो कि बैक्टीरिया मुंह में बढ़ने नहीं देते हैं. लार की कमी की वजह से मुंह में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जिस वजह से दुर्गंध की समस्या होती है. मुंह की बदबू दूर करने के लिए खूब सारा पानी पीना चाहिए. पानी पीने से लार का उत्पादन होता है जो कि मुंह की बदबू को दूर करता है. 

सौंफ और इलायची का सेवन 
सौंफ और इलायची का सेवन से मुंह की दुर्गंध दूर हो सकीत है. सांसों को ताजा करने के लिए आपको रोजाना सौंफ चबाना चाहिए. सौंफ में एंटी माइक्रोबियल गुण मौजूद है जो कि मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं. वहीं इलायची नेचुरल माउथ फ्रेशनर का काम करती है. रोजाना 1 या 2 हरी इलायची का सेवन कर सकते हैं. इलायची खाने के भी मुंह की बदबू दूर होती है. 

जीभ की सफाई करें 
दांतों की सफाई के साथ-साथ जीभ की सफाई का भी ध्यान दें. जीभ में बैक्टीरिया, डेड सेल्स और भोजन जमा होने की वजह से जभी पर लेयर बन जाती है जिस वजह से मुंह से बदबू आती है. दांतों को साफ करने के साथ-साथ जीभ को भी साफ करें. जीभ को साफ करने के लिए आप टंग क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

