Trending Quiz : किस विटामिन की कमी से नींद में पैर की नस चढ़ जाती है?

General Knowledge Trending Quiz : नौकरी की बात आए और जनरल नॉलेज की बात न हो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है. आज हम आपको ऐसी ही जनरल नॉलेज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी नौकरी में हेल्प कर सकती है. हेल्प ऐसे कर सकती है कि जनरल नॉलेज के सवाल आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. इसलिए आपकी जनरल नॉलेज जितनी अच्छी होगी आपके नौकरी पाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे. तो हम यहां आपको जीके के सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं.

सवाल 1 - किस विटामिन की कमी से नींद कम आने लगती है?

जवाब 1 - हेल्थ मैच (healthmatch.io) की वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, विशेष रूप से विटामिन B6, B12, C, D और E आपकी नींद की क्वालिटी और ड्यूरेशन को बेहतर बना सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं. शरीर में विटामिन C की कमी, और विटामिन B6 की अधिकता या कमी, आपकी नींद को बाधित कर सकती है या अनिद्रा का कारण बन सकती है. इसलिए, किसी भी विटामिन सप्लीमेंट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक है.

सवाल 2 - क्या खाने से किडनी में तेजी से पथरी बनने लगती है?

जवाब 2 - (health.ucdavis.edu) की वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, चिकन, बीफ, पोर्क या मछली जैसे किसी भी प्रकार के जानवरों से प्राप्त प्रोटीन की अधिक मात्रा लेने से किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है.

यह भी पढ़ें...किस विटामिन की कमी से चेहरा काला पड़ने लगता है?

सवाल 3 - किस विटामिन की कमी से नींद में पैर की नस चढ़ जाती है?

जवाब 3 - विटामिन B12 की कमी हाथों या पैरों में 'सुई चुभने' जैसी झुनझुनी का कारण बन सकती है. यह लक्षण इसलिए होता है क्योंकि यह विटामिन हमारे तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) में अहम भूमिका निभाता है. इसकी कमी से नसों के संचालन में समस्या या तंत्रिका क्षति (नर्व डैमेज) हो सकती है. यह वजह हो सकती है कि कुछ लोगों की सोते समय पैर की नस चढ़ जाती है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता.