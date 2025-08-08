Trending Quiz : किस विटामिन की कमी से इंसान बूढ़ा होने लगता है?

General Knowledge Trending Quiz : सामान्य ज्ञान, जिसे GK या सामान्य ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अलग अलग विषयों के बारे में सामान्य जानकारी रखने करने के लिए किया जाता है. सामान्य ज्ञान में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, साहित्य, वर्तमान घटनाएं और अन्य विषय शामिल हो सकते हैं. जनरल नॉलेज बढ़ाने के कई तरीके हैं. एक तरीका है कि आप नियमित रूप से समाचार पढ़ें और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को देखें. आप किताबें, लेख और ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं. सामान्य ज्ञान बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप क्विज़ खेलें और पहेलियां हल करें. आज हम आपको जनरल नॉलेज के ऐसे ही सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं.

सवाल 1 - किस विटामिन की कमी से नींद में नाक सूखने लगती है?

जवाब 1 - सूखी नाक के प्रणालीगत (सिस्टमेटिक) कारण कम ही देखे जाते हैं, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की कमी (विशेष रूप से विटामिन C) और विभिन्न स्वप्रतिरक्षित (ऑटोइम्यून) रोग शामिल हो सकते हैं।

सवाल 2 - किस चीज की कमी से शरीर अकड़ने लगता है?

जवाब 2 - मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में अकड़न होने की सबसे अधिक संभावना होती है, क्योंकि यह पोषक तत्व मांसपेशियों को लचीला, सुचारू रूप से कार्यरत और शांत बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है. इसलिए, शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कम होने पर मांसपेशियां सख्त और तनी हुई महसूस हो सकती हैं. इसके साथ ही मांसपेशियों में ऐंठन, फड़कन और झटके भी हो सकते हैं.

सवाल 3 - किस विटामिन की कमी से इंसान बूढ़ा होने लगता है?

जवाब 3 - जब विटामिन डी की कमी होती है, तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज होने लगती है. जो न केवल उम्र बढ़ने की दर को तेज करती है, बल्कि ऐसी स्थितियां भी बनाती है, जो अल्जाइमर रोग जैसी बीमारियों की शुरुआत भी करती हैं.

