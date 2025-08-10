Trending Quiz : किस विटामिन की कमी से दिमाग की नसें कमजोर होने लगती हैं?
Trending Quiz : किस विटामिन की कमी से दिमाग की नसें कमजोर होने लगती हैं?

Trending Quiz : जीके मतलब अलग अलग सब्जेक्ट और फैक्ट्स की समझ और जागरूकता से है जो खास क्षेत्र के लिए नहीं हैं. इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, समसामयिक घटनाक्रम और बहुत कुछ समेत सब्जेक्ट्स शामिल हैं. अच्छा सामान्य ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि यह लोगों को दुनिया की अच्छी तरह से समझ रखने, सार्थक बातचीत में इन्वॉल्व होने और सही फैसला लेने में मदद देता है. 

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 10, 2025, 05:20 PM IST
General Knowledge Trending Quiz : नौकरी की बात आए और जनरल नॉलेज की बात न हो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है. आज हम आपको ऐसी ही जनरल नॉलेज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी नौकरी में हेल्प कर सकती है. हेल्प ऐसे कर सकती है कि जनरल नॉलेज के सवाल आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. इसलिए आपकी जनरल नॉलेज जितनी अच्छी होगी आपके नौकरी पाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे. तो हम यहां आपको जीके के सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं.

सवाल 1 -  किस विटामिन की कमी से दिमाग खराब हो जाता है?
जवाब 1 -  विटामिन B-12 और अन्य बी विटामिन मस्तिष्क में ऐसे रसायनों के निर्माण में मदद करते हैं, जो हमारे मूड और अन्य मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं. B-12, अन्य बी विटामिन्स और फोलिक एसिड की कमी का संबंध डिप्रेशन से हो सकता है. इससे दिमाग की अन्य अच्छी गतिविधियों में असर पड़ता है.

सवाल 2 -  किस विटामिन की कमी से खाना नहीं पचता?
जवाब 2 -  विटामिन की कमी मुख्य रूप से शाकाहारी लोगों में अपर्याप्त आहार सेवन के कारण होती है, जबकि विटामिन B12 का अवशोषण न हो पाना पाचन संबंधी बीमारियों से जुड़ा होता है. 

सवाल 3 - किस विटामिन की कमी से दिमाग की नसें कमजोर होने लगती हैं?

जवाब 3 - विटामिन B12 की गंभीर कमी नसों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे हाथों और पैरों में झनझनाहट या संवेदना की कमी, मांसपेशियों में कमजोरी, रिफ्लेक्स कम होना, चलने में दिक्कत, भ्रम की स्थिति और डिमेंशिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता. 

शिव गोविंद मिश्रा

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

Trending Quizgeneral knowledge questionquiz questions

;