Trending Quiz : किस विटामिन की कमी से दिमाग की नसें कमजोर होने लगती हैं?

सवाल 1 - किस विटामिन की कमी से दिमाग खराब हो जाता है?

जवाब 1 - विटामिन B-12 और अन्य बी विटामिन मस्तिष्क में ऐसे रसायनों के निर्माण में मदद करते हैं, जो हमारे मूड और अन्य मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं. B-12, अन्य बी विटामिन्स और फोलिक एसिड की कमी का संबंध डिप्रेशन से हो सकता है. इससे दिमाग की अन्य अच्छी गतिविधियों में असर पड़ता है.

सवाल 2 - किस विटामिन की कमी से खाना नहीं पचता?

जवाब 2 - विटामिन की कमी मुख्य रूप से शाकाहारी लोगों में अपर्याप्त आहार सेवन के कारण होती है, जबकि विटामिन B12 का अवशोषण न हो पाना पाचन संबंधी बीमारियों से जुड़ा होता है.

सवाल 3 - किस विटामिन की कमी से दिमाग की नसें कमजोर होने लगती हैं?

जवाब 3 - विटामिन B12 की गंभीर कमी नसों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे हाथों और पैरों में झनझनाहट या संवेदना की कमी, मांसपेशियों में कमजोरी, रिफ्लेक्स कम होना, चलने में दिक्कत, भ्रम की स्थिति और डिमेंशिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

