Trending Quiz : शरीर को वो कौन सा अंग है, जो खून को साफ करता है?

Trending Quiz : क्विज के सवालों में दुनिया समाई हुई है. इन दिनों ट्रेंडिंग क्विज के सवालों ने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है. लोग इसकी मदद से अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने कोशिश में जुटे हुए हैं. कॉम्पिटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए क्विज एक उपयोगी टूल बनकर उभरा है.

 

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 12, 2025, 05:58 PM IST
General Knowledge Trending Quiz : क्विज एक ऐसी पॉवरफुर विधा है, जिससे बहुत कम समय में उपयोगी सवालों को याद किया जा सकता है. इसमें मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, केमेस्ट्री, फिजिक्स और दुनियाभर के विषयों के सवाल-जवाब शामिल हैं. IAS-IPS के परीक्षा की तैयारी हो, या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की. प्रतिभागी अपनी General Knowledge बढ़ाने के लिए ट्रेंडिंग क्विज के सवालों का खूब सहारा ले रहे हैं. हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही लवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं, जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

सवाल 1 - सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश कौन सा है?
जवाब 1 - सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश चीन है.

सवाल 2 - कौन सा जीव सबसे ज्यादा खाना खाता है?
जवाब 2 - ब्लू व्हेल सबसे ज्यादा खाना खाती है.

सवाल 3 - दूरबीन का आविष्कार किसने किया था?
जवाब 3 - दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैली ने किया था.

सवाल 4 - शरीर को वा कौन सा अंग है, जो खून को साफ करता है?
जवाब 4 - खून को साफ करने वाला अंग किडनी होता है.

सवाल 5 - रसोई गैस के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है?
जवाब 5 - रसोई गैस के सिलेंडर में ब्यूटेन गैस भरी होती है.

सवाल 6 - विटामिन की खोज किसने की थी?
जवाब 6 - विटामिन की खोज फंक ने की थी.

सवाल 7 - मरने के बाद इंसान का दिमाग कितनी देर तक जिंदा रहता है?
जवाब 7 - मरने के बाद इंसान का दिमाग 10 मिनट तक जिंदा रहता है.

;