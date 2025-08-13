Trending Quiz : किस विटामिन की कमी से नींद में गर्दन की नस चढ़ जाती है?
Trending Quiz : किस विटामिन की कमी से नींद में गर्दन की नस चढ़ जाती है?

Trending Quiz : जीके मतलब अलग अलग सब्जेक्ट और फैक्ट्स की समझ और जागरूकता से है जो खास क्षेत्र के लिए नहीं हैं. इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, समसामयिक घटनाक्रम और बहुत कुछ समेत सब्जेक्ट्स शामिल हैं. अच्छा सामान्य ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि यह लोगों को दुनिया की अच्छी तरह से समझ रखने, सार्थक बातचीत में इन्वॉल्व होने और सही फैसला लेने में मदद देता है. 

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 13, 2025, 04:35 PM IST
General Knowledge Trending Quiz : नौकरी की बात आए और जनरल नॉलेज की बात न हो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है. आज हम आपको ऐसी ही जनरल नॉलेज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी नौकरी में हेल्प कर सकती है. हेल्प ऐसे कर सकती है कि जनरल नॉलेज के सवाल आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. इसलिए आपकी जनरल नॉलेज जितनी अच्छी होगी आपके नौकरी पाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे. तो हम यहां आपको जीके के सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं.

सवाल 1 - किस विटामिन की कमी से नींद में नाक सूखने लगती है?
जवाब 1 - सूखी नाक के प्रणालीगत (सिस्टमेटिक) कारण कम ही देखे जाते हैं, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की कमी (विशेष रूप से विटामिन C) और विभिन्न स्वप्रतिरक्षित (ऑटोइम्यून) रोग शामिल हो सकते हैं।

यह भी पढ़ें...किस विटामिन की कमी से चेहरा काला पड़ने लगता है?

 

सवाल 2 - किस चीज की कमी से शरीर अकड़ने लगता है?
जवाब 2 - मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में अकड़न होने की सबसे अधिक संभावना होती है, क्योंकि यह पोषक तत्व मांसपेशियों को लचीला, सुचारू रूप से कार्यरत और शांत बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है. इसलिए, शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कम होने पर मांसपेशियां सख्त और तनी हुई महसूस हो सकती हैं. इसके साथ ही मांसपेशियों में ऐंठन, फड़कन और झटके भी हो सकते हैं.

सवाल 3 - किस विटामिन की कमी से मतली आने लगती है?
जवाब 3 - क्लीवलैंड क्लिनिक (my.clevelandclinic.org) विटामिन B12 की कमी के से ज्यादा थकान-कमजोरी और मतली-उल्टी या दस्त की समस्या होना लगती है.

सवाल 4 - किस विटामिन की कमी से नींद में पैर की नस चढ़ जाती है?
जवाब 4 - विटामिन B12 की कमी हाथों या पैरों में 'सुई चुभने' जैसी झुनझुनी का कारण बन सकती है. यह लक्षण इसलिए होता है क्योंकि यह विटामिन हमारे तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) में अहम भूमिका निभाता है. इसकी कमी से नसों के संचालन में समस्या या तंत्रिका क्षति (नर्व डैमेज) हो सकती है. यह वजह हो सकती है कि कुछ लोगों की सोते समय पैर की नस चढ़ जाती है.

सवाल 5 - किस विटामिन की कमी से नींद में गर्दन की नस चढ़ जाती है?
जवाब 5 - केयर हॉस्पिटल (carehospitals.com ) की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, विटामिन D की कमी से गर्दन में सूजन हो सकती है, साथ ही पीठ दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता. 

About the Author
author img
Shiv Govind Mishra

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

