Trending Quiz : किस विटामिन की कमी से नींद में गर्दन की नस चढ़ जाती है?

General Knowledge Trending Quiz : नौकरी की बात आए और जनरल नॉलेज की बात न हो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है. आज हम आपको ऐसी ही जनरल नॉलेज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी नौकरी में हेल्प कर सकती है. हेल्प ऐसे कर सकती है कि जनरल नॉलेज के सवाल आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. इसलिए आपकी जनरल नॉलेज जितनी अच्छी होगी आपके नौकरी पाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे. तो हम यहां आपको जीके के सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं.

सवाल 1 - किस विटामिन की कमी से नींद में नाक सूखने लगती है?

जवाब 1 - सूखी नाक के प्रणालीगत (सिस्टमेटिक) कारण कम ही देखे जाते हैं, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की कमी (विशेष रूप से विटामिन C) और विभिन्न स्वप्रतिरक्षित (ऑटोइम्यून) रोग शामिल हो सकते हैं।

सवाल 2 - किस चीज की कमी से शरीर अकड़ने लगता है?

जवाब 2 - मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में अकड़न होने की सबसे अधिक संभावना होती है, क्योंकि यह पोषक तत्व मांसपेशियों को लचीला, सुचारू रूप से कार्यरत और शांत बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है. इसलिए, शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कम होने पर मांसपेशियां सख्त और तनी हुई महसूस हो सकती हैं. इसके साथ ही मांसपेशियों में ऐंठन, फड़कन और झटके भी हो सकते हैं.

सवाल 3 - किस विटामिन की कमी से मतली आने लगती है?

जवाब 3 - क्लीवलैंड क्लिनिक (my.clevelandclinic.org) विटामिन B12 की कमी के से ज्यादा थकान-कमजोरी और मतली-उल्टी या दस्त की समस्या होना लगती है.

सवाल 4 - किस विटामिन की कमी से नींद में पैर की नस चढ़ जाती है?

जवाब 4 - विटामिन B12 की कमी हाथों या पैरों में 'सुई चुभने' जैसी झुनझुनी का कारण बन सकती है. यह लक्षण इसलिए होता है क्योंकि यह विटामिन हमारे तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) में अहम भूमिका निभाता है. इसकी कमी से नसों के संचालन में समस्या या तंत्रिका क्षति (नर्व डैमेज) हो सकती है. यह वजह हो सकती है कि कुछ लोगों की सोते समय पैर की नस चढ़ जाती है.

सवाल 5 - किस विटामिन की कमी से नींद में गर्दन की नस चढ़ जाती है?

जवाब 5 - केयर हॉस्पिटल (carehospitals.com ) की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, विटामिन D की कमी से गर्दन में सूजन हो सकती है, साथ ही पीठ दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.

