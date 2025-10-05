Advertisement
मोटापे से हैं परेशान, अपनाएं आयुर्वेद का ये उपाय; कुछ ही समय में दिख सकता है असर!

मोटापा ना केवल आपके लुक को खराब करता है बल्कि कई बीमारियों को जन्म देता है. मोटापे की वजह से हाई बीपी, हार्ट संबंधी समस्या, डायबिटीज और थायरॉयड हो सकता है. 

 

Oct 05, 2025, 12:17 AM IST
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटापे के खिलाफ लोगों को जागरुक कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ता वजन अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं होता है. बढ़ता मोटापा शरीर में कई बीमारियों की वजह होता है और नजरअंदाज करने पर शरीर जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाता है.विश्व स्वास्थ्य संगठन  WHO के मुताबिक, भारत का हर पांचवां शख्स मोटापे का शिकार है या उसकी ओर अग्रसर है.  मोटापा कई बीमारियों को जन्म देता है. मोटापे से ग्रसित होने पर हाई बीपी, दिल की बीमारी, हड्डियों का कमजोर होना, थायरॉयड और डायबिटीज जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं, लेकिन आयुर्वेद में मोटापे से बचने के लिए बेहतरीन उपाय दिए गए हैं.

आयुर्वेद की मदद से हो सकता है वजन कम 
आयुर्वेद में मोटापे को कफ दोष से जोड़ा गया है. शरीर में कफ दोष होने की वजह से शरीर में वसा जमा होने लगता है और धीरे-धीरे शरीर मोटा होने लगता है. मोटापे से बचने के लिए आयुर्वेद में कई औषधीय पौधों के बारे में बताया गया है, जिनमें त्रिफला, ब्राह्मी, गार्सिनिया कैंबोगिया, कलौंजी, करी पत्तियां, हल्दी, पुदीना, मेथी, अदरक, दालचीनी और काली मिर्च शामिल हैं. इन सभी औषधियों और मसालों का सही तरह से सेवन करने से वजन कम होगा.

त्रिफला का कर सकते हैं सेवन
त्रिफला पेट के लिए बहुत अच्छा होता है. रात के समय अगर त्रिफला के चूर्ण को गर्म पानी के साथ लिया जाए तो ये वजन कम करने में मदद करता है. त्रिफला चूर्ण पाचन तंत्र को सही करता है और खाने के सारे गुणों को अवशोषित करता है. इसके अलावा दालचीनी और मेथी दोनों ही चयापचय (मेटाबॉलिज्म) को दुरुस्त करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करते हैं. इसके लिए दालचीनी और मेथी को रात में भिगोकर उसका सेवन किया जा सकता है.कलौजीं की मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से काम करने में मदद करती है जिससे भूख नहीं लगती है और शरीर में ज्यादा वसा इकट्ठा नहीं होती. 

इन बातों का रखें ध्यान 
आयुर्वेद में कुछ ऐसी सावधानियां भी बरतने के लिए कहा गया है, जो वजन को कम करने में कारगर हैं.  जिनका वजन तेजी से बढ़ता है, उन लोगों को दूध और दूध से बने उत्पादों से परहेज करना चाहिए और साथ ही चावल का सेवन भी कम करना चाहिए. चावल में कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो शुगर और मोटापे दोनों को बढ़ाते हैं। दोपहर और रात के खाने के बीच में भूख लगने पर कुछ अच्छा खाना खाएं. इस समय फल या ड्राई फ्रूट ले सकते हैं. चिप्स, कैफीन और डिब्बाबंद उत्पादों का सेवन न करें.इसके अलावा, अपनी जीवनशैली में व्यायाम और टहलने को प्राथमिकता दें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

IANS

