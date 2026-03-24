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Hindi NewsHealthक्या छूने से भी फैल सकती है टीबी? डॉक्टर से जानें इस बीमारी से जुड़े मिथक का सच

क्या छूने से भी फैल सकती है टीबी? डॉक्टर से जानें इस बीमारी से जुड़े मिथक का सच

TB यानी ट्यूबरक्लॉसिस बेहद खतरनाक बीमारी है. इस बीमारी में बैक्टीरिया सीधे फेफड़ों पर हमला करते हैं. अगर समय पर टीबी का इलाज नहीं किया जाए, तो यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है. इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है. आज हम आपको टीबी से जुड़े मिथक के बारे में बताएंगे. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:30 AM IST
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क्या छूने से भी फैल सकती है टीबी? डॉक्टर से जानें इस बीमारी से जुड़े मिथक का सच

World Tuberculosis Day 2026: हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है. आज भी टीबी को लेकर समाज में कई तरह की गलतफहमियां हैं. अधिकतर लोगों को लगता है कि टीबी छूने से फैलती है. लोगों का मानना है कि टीबी छूने या हाथ मिलाने से हो सकती है. मैक्स हॉस्पिटल, वैशाली पल्मोनोलॉजी डॉक्टर शरद जोशी से जानते हैं, क्या सच में छूने से टीबी की बीमारी फैलती है? 

क्या छूने से फैलती है टीबी की बीमारी 
टीबी की बीमारी लंबे समय से भारत में गंभीर स्वास्थ्य संकट बना हुआ है. ऐसे में टीबी को लेकर समाज में कई मिथक फैले हुए हैं. कुछ लोगों को लगता है कि ये बीमारी एक दूसरे को छूने से भी हो सकती है. इसी वजह से टीबी के मरीजों के साथ काफी भेदभाव भी किया जाता है. डॉक्टर के अनुसार टीबी की बीमारी छूने से नहीं फैलती है. दरअसल टीबी हवा में फैलने वाली बीमारी है. जब टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या फिर जोर से बोलता है तो उसके मुंह के निकलने वाले छोटे-छोटे कण हवा में फैल जाते हैं. अगर कोई दूसरा इंसान इन्हें सांस के साथ अंदर ले लेता है तो, उसे भी संक्रमण हो सकता है. 

क्या टीबी अनुवांशिक बीमारी है 
डॉक्टर के अनुसार टीबी अनुवांशिक बीमारी नहीं है. अक्सर लोगों को लगता है कि यह बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिल सकती है. लेकिन यह पूरी तरह से गलत है. एक ही घर में रहने वाले एक से अधिक लोगों को टीबी की बीमारी हो जाती है. क्योंकि टीबी के बैक्टीरिया हवा के जरिए फैलते हैं. ऐसे में मरीज के आसपास रहने वाले लोगों में टीबी होने का रिस्क अधिक होता है. लेकिन यह बीमारी जेनेटिक नहीं है. 

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टीबी के शुरुआती लक्षण 
टीबी के इन शुरुआती लक्षण को नजरअंदाज ना करें. क्योंकि टीबी का समय पर इलाज कराना बेहद जरूरी होता है. नहीं तो यह बीमारी जान भी ले सकती है. आइए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

2 हफ्ते से लगातार खांसी होना 
खांसी में खून आना 
रात में पसीना आना 
अचानक से वजन कम होना 
भूख ना लगना 
बुखार आना 
थकान और कमजोरी महसूस होना 
छाती में दर्द होना 
सांस लेने में कठिनाई 

टीबी शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है 
टीबी फेफड़ों को प्रभावित करता है. अगर समय पर इलाज नहीं मिलता है तो फेफड़ों को काफी नुकसान हो सकता है. टीबी की बीमारी में फेफड़े खराब हो सकते हैं. इसके अलावा शरीर के अन्य अंगों भी टीबी हो सकता है. टीबी की बीमारी आंतो, दिमाग, हड्डियों और किडनी में भी हो सकती है. टीबी के शुरुआत लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें. 

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टीबी का इलाज 
आज के समय में टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है. डॉक्टर टीबी के इलाज के लिए दवाई लिखते हैं. इन दवाई का सेवन करने से टीबी की बीमारी से बचा जा सकता है. अगर आपको टीबी का कोई लक्षण नजर आता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए. 

टीबी के मरीज इन बातों का रखें ध्यान 
टीबी के मरीज को हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए. 
मरीज को आराम करना चाहिए. ताकि शरीर को थकान और कमजोरी महसूस ना हो
इलाज के दौरान धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. 
टीबी के मरीज को मास्क पहनना चाहिए, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. 
टीबी के मरीज को इलाज के दौरान साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए. 
टीबी के मरीज को डाइट में विटामिन सी का सेवन करना चाहिए 
डाइट में टीबी के मरीज प्रोटीन, जिंक का सेवन कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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