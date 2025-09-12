भारत नहीं पूरी दुनिया के बच्चों पर कहर बरपा रहा मोटापा, टेंशन में आ गया UN; आंकड़े आपको डरा देंगे
भारत नहीं पूरी दुनिया के बच्चों पर कहर बरपा रहा मोटापा, टेंशन में आ गया UN; आंकड़े आपको डरा देंगे

Children Obesity Problem: दुनिया भर में बच्चों और किशोरों की मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है. इस खतरे पर अब यूएन ने भी चिंता जता दी है. UNICEF ने एक नई रिपोर्ट में इसे लेकर चेतावनी जारी की है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 10:08 PM IST
भारत नहीं पूरी दुनिया के बच्चों पर कहर बरपा रहा मोटापा, टेंशन में आ गया UN; आंकड़े आपको डरा देंगे

UN Concern on Children Obesity Problem: जंक फूड के इस्तेमाल ने बच्चों और किशोरों को मोटापे की तरफ धकेल दिया है. इसी का नतीजा है कि पांच से 19 वर्ष की आयु के बच्चे/किशोर मोटापे के शिकार बन रहे हैं. यूनिसेफ ने एक नई रिपोर्ट में इसे लेकर चेतावनी जारी की है. इस भयंकर रिपोर्ट में, यूनिसेफ का अनुमान है कि 2025 में इस आयु वर्ग के लगभग 10 में से एक बच्चे गंभीर रोग से जूझ रहे होंगे, जिसका कारण अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड की आसान उपलब्धता है. एजेंसी के मुताबिक वहां भी, "यहां तक कि उन देशों में भी जो अभी भी बाल कुपोषण से जूझ रहे हैं."

 

UNICEF ने जारी की रिपोर्ट 
UNICEF चीफ कैथरीन रसेल ने रिपोर्ट जारी कर एक बयान में कहा, "आज जब हम कुपोषण की बात करते हैं, तो हम केवल अंडरवेट बच्चों की बात नहीं कर रहे होते." 

बच्चों की ग्रोथ पर असर डाल रहा मोटापा
"अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड ऐसे समय में फलों, सब्जियों और प्रोटीन की जगह ले रहे हैं, जब पोषण बच्चों के ग्रोथ और मेंटल हेल्थ में जरूरी भूमिका निभाता है."

 

विश्व बखूबी लड़ रही भुखमरी की लड़ाई
विश्व में भुखमरी कम करने की लड़ाई कुछ क्षेत्रों में बखूबी लड़ी जा रही है. 190 देशों से एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, 5-19 वर्ष के बच्चे अंडरवेट बच्चों/युवाओं की संख्या कम है. ये 2000 में 13 प्रतिशत था तो 2022 में घटकर 10 प्रतिशत हो गई है. लेकिन इसी अवधि में, इस आयु वर्ग में ओवरवेट बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है. 2000 में संख्या 19.4 करोड़ थी, तो 2022 में 39.1 करोड़ तक पहुंच गई.

 

अंडरवेट बच्चों का आंकड़ा 9.2% रहा
रुझानों को देखते हुए, यूनिसेफ का मानना ​​है कि इस वर्ष "एक ऐतिहासिक मोड़" आया है; इस आयु वर्ग का ओबेसिटी रेट 9.4 प्रतिशत रहा, तो अंडरवेट बच्चों का आंकड़ा 9.2% रहा. अनुमान के अनुसार, 18.8 करोड़ बच्चे और किशोर मोटापे से जूझ रहे हैं.

 

मोटापा का बड़ा कारण
यूनिसेफ ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसका मुख्य कारण गलत भोजन का चुनाव ही नहीं, बल्कि लाभ कमाने के लिए अपनाई गई अनैतिक व्यावसायिक प्रथाएं भी हैं. यूनिसेफ ने कहा कि दोष न तो बच्चों का है और न ही उनके परिवारों का, बल्कि "समाज की उस वातावरण की रक्षा करने में विफलता का है जिसमें बच्चे बड़े होते हैं."

 

डेवलप देशों में ओवरवेट बच्चों की दर
ऐतिहासिक रूप से, ज्यादा विकसित देशों में ओवरवेट बच्चों की दर अच्छी खासी है. कुछ देशों के लिए यह स्थिति दोहरे अभिशाप से कम नहीं. ये देश ऐसे हैं जो कुपोषण और मोटापे, दोनों की मार झेल रहे हैं.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

;