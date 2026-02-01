Medical Sector in Union Budget 2026-27: वित्त मंत्री ने मेडिकल सेक्टर को दी ये सौगात, कैंसर मरीज के लिए 17 दवाइयां होंगी सस्ती

Medical Sector in Union Budget 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार देश का आम बजट पेश कर रही हैं. देश का आम बजट केवल टैक्स और आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं होता है. आम बजट में हेल्थ सेक्टर, दवाओं की कीमत, नए सरकारी अस्पताल की घोषणा और आम नागरिक के सुलभ और किफायती इलाज पर भी ध्यान दिया जाता है.
Health Sector Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार देश का आम बजट पेश कर रही हैं. अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस आम आदमी की सेहत पर भी है. बजट में हर सेक्टर के लिए कई ऐलान किए गए हैं.आइए जानते हैं मेडिकल सेक्टर के लिए इस बार बजट में क्या खास घोषणा की गई है.
देश को बायोफर्मा हब बनाने का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने बजट के दौरान देश को बायोफार्मा हब बनाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए वित्त मंत्री ने 10,000 Cr की घोषणा की है. भारत में डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही है. ऐसे में हेल्थ सेक्टर पर काफी दबाव बढ़ता जा रहा है. इस दिशा में सरकार ने भारत को बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने अगले 5 साल के लिए 10 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. कैंसर की 17 दवाई सस्ती होंगी. कैंसर की दवाई पर इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म होगी.
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) बनाए जाएंगे
वित्त मंत्री ने बजट के दौरान ऐलान किया है कि देशभर में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) बनाए जाएंगे. जिससे देशभर में आयुर्वेद की शिक्षा, चिकित्सा सुविधा में अधिक मजबूती आएगी.
जिला अस्पताल होंगे अपग्रेड
वित मंत्री ने बजट के दौरान हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर कई घोषणा की है. आम लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा. ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके.