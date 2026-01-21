फर्स्ट स्टेज में ही ब्रेस्ट कैंसर का लग जाएगा पता, अपोलो की डॉक्टर ने बताया क्या है बायोप्सी टेस्ट; समय रहते बचेगी जान

दुनियाभर में हर साल लाखों महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही है. अक्सर देरी से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चलता है जिस वजह इलाज में काफी दिक्कत आती है. वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी जैसी नई तकनीक की मदद से पहले स्टेज पर ब्रेस्ट कैंसर का पता किया जा सकता है.
ब्रेस्ट कैंसर से हर साल लाखों महिलाएं अपनी जान गवा रही हैं. दुनियाभर में महिलाओं में होने वाली मौत में एक कारण ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है. मेडिकल साइंस लगातार ब्रेस्ट कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज स्मार्ट तरीके से खोज रहे हैं. दरअसल समय पर बीमारी का पता लग जाए तो इस खतरनाक बीमारी को ठीक किया जा सकता है. ब्रेस्ट रेडियोलॉजी विभाग अपोलो एथेना अस्पताल की डॉक्टर ज्योति अरोड़ा के अनुसार वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी की मदद से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता किया जा सकता है.
पहले स्टेज पर पता चल सकती है बीमारी
डॉ. ज्योति अरोड़ा के अनुसार अगर बीमारी के बारे में पहले से पता चल जाए तो ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया जा सकता है. यंग ऐज में अधिकतर महिलाओं के ब्रेस्ट काफी घने होते हैं जिस वजह से नॉर्मल जांच में कैंसर का पकड़ में नहीं आता है. ऐसे में देर से कैंसर के बारे में पता चलता है. MRI गाइडेड VABB की मदद कैंसर के बारे में स्टेज 0 में पहचान कर सकते हैं.
क्या है वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी
वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी एक लेटेस्ट तकनीक है जिसमें उपयुक्त नमूने से सटीक जांच हो सकती है. यह बायोप्सी सोनोग्राफिक, मेमोग्राफिक और मैग्नेटिक इमेजिंग गाइडेंस की मदद से हो सकती है. इस बायोप्सी में बहुत ही कम चीरा लगाया जाता है इसके अलावा यह बहुत ही सुरक्षित है. ब्रेस्ट पर किसी तरह का निशान भी नहीं छोड़ता है.
100 प्रतिशत करता है सटीक जांच
यह तकनीक 100 प्रतिशत तक सटीक जांच करती है. डिजिटल मेमोग्राफ और अल्ट्रासाउंड की मदद से छोटी से छोटी गांठ का पता किया जा सकात है. नॉर्मल बायोप्सी में छोटी गांठों को बारीकी ने से नहीं देखा जा सकता है. लेकिन वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी में छोटी से छोटी गांठ का पता किया जा सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.