फ्लेक्सिबल बॉडी और साउंड माइंड चाहिए तो जरूर करें ये आसन, मिलेंगे और भी कई फायदे

Vakrasana Yoga: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मेंटल स्ट्रेस, पेट की गड़बड़ी और डायबिटीज जैसी बीमारियां आम होती जा रही हैं. लोग काम के बोझ, इरेगुलर रूटीन और गलत फूड हैबिट्स के कारण न सिर्फ दिमागी तौर से थक जाते हैं, बल्कि जिस्मानी तौर से भी कमजोर होते जा रहे हैं. ऐसे में योग एक ऐसा जरिया बनकर उभरा है, जो न सिर्फ इन परेशानियों से राहत देता है, बल्कि इंसान की जिंदगी को बैलेंस करता है. इन्हीं योगासनों में से एक है 'वक्रासन'.

वक्रासन के फायदे

वक्रासन को लेकर हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वक्रासन से जुड़े फायदों और इसके प्रैक्टिस का सही तरीका शेयर किया है. इस पोस्ट के जरिए मंत्रालय ने लोगों को बताया कि किस तरह वक्रासन रेगुलरली करने से शरीर में पॉजिटिव चेंजेज आते हैं.

1. रीढ़ की हड्डी को लचीलापन और मजबूती

वक्रासन करते समय जब शरीर को एक ओर मरोड़ा जाता है, तो इससे रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आता है, जो उसकी लचीलापन को बढ़ाता है और उसे मजबूत बनाता है. ये उन लोगों के लिए खासतौर से अच्छा है जो दिनभर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं.

2. डाइजेस्टिव सिस्टम को करता है एक्टिव

पेट के आसपास की मांसपेशियों पर दबाव बनने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है, जिससे गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिलती है. यह आसन पेट को हल्का बनाए रखता है.

3. डायबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार

वक्रासन से पैंक्रियास अच्छी तरह से काम करने लगता है. ये अंग शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है, जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. ये योगासन शुगर के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

4. मेंटल स्ट्रेस और थकान में राहत

ये आसन गहरी सांस के साथ किया जाता है, जिससे दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और मन शांत होता है. दिनभर की थकान और दिमागी बेचैनी को दूर करने के लिए ये एक असरदार उपाय है.

5. फेफड़ों की एफिशिएंसी में सुधार

शरीर को मोड़ने के साथ जब सांस को कंट्रोल किया जाता है, तो इससे लंग मसल एक्टिव हैं. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर बनाता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है.

6. शरीर की चर्बी घटाने में मददगार

वक्रासन पेट की मांसपेशियों पर काम करता है, जिससे पेट की चर्बी कम होने में मदद मिलती है. इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से शरीर संतुलित रहता है.

वक्रासन की प्रैक्टिस कैसे करें?

वक्रासन के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं. अब बाएं पैर को मोड़कर दाएं घुटने के पार रखें. दाएं हाथ को घुमा कर बाएं पैर के पास ले जाएं और बाएं हाथ को पीछे जमीन पर टिकाएं. धीरे-धीरे कमर, कंधे और गर्दन को बाईं ओर मोड़ें. रीढ़ सीधी रखें और नॉर्मल तरीके से सांस लेते रहें. इस पोजीशन में 30 सेकंड रुकें, फिर धीरे-धीरे वापस आएं. अब यही प्रॉसेस दूसरी तरफ दोहराएं.

इस बात का रखें ख्याल

आयुष मंत्रालय ने ये भी साफ किया कि अगर किसी को पीठ दर्द हो, हाल ही में सर्जरी हुई हो, रीढ़ की कोई गंभीर परेशानी हो या महिलाओं को पीरियड्स हो, तो इस आसन की प्रैक्टिस न करें. वरना फायदे पाने के चक्कर में उलटा नुकसान हो सकता है.

