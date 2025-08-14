विराट कोहली के न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 5 फूड्स, एक्सरसाइज के बाद खाने से मिलते हैं प्रोटीन पाउडर वाले फायदे
विराट कोहली के न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 5 फूड्स, एक्सरसाइज के बाद खाने से मिलते हैं प्रोटीन पाउडर वाले फायदे

 

Kohli Nutritionist Workout Diet Tips: एक्सरसाइज के फायदों के लिए सही डाइट लेना जरूरी है. वर्कआउट के बाद बॉडी को तुरंत रिचार्ज करने के लिए विराट कोहली के न्यूट्रिशनिस्ट इन 5 फूड्स को खाने की सलाह देते हैं.  

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 05:17 PM IST
विराट कोहली के न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 5 फूड्स, एक्सरसाइज के बाद खाने से मिलते हैं प्रोटीन पाउडर वाले फायदे

यदि आप जिम में वेट लिफ्टिंग या हाई-इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं तो मसल रिकवरी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. क्योंकि इंटेंस वर्कआउट के दौरान मसल्स के छोटे-छोटे टिश्यू टूटते हैं, जिन्हें रिपेयर होने के लिए समय और सही पोषण की जरूरत होती है. मसल रिकवरी न सिर्फ दर्द और थकान कम करती है बल्कि आपकी ताकत और फिटनेस लेवल को भी बेहतर बनाती है. यदि ओवरलोड ट्रेनिंग के साथ रिकवरी का समय सही न मिले, तो यह मसल्स को नुकसान भी पहुंचा सकती है.

ऐसे में इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली के न्यूट्रिशनिस्ट रयान फर्नांडो का ये हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है. फर्नांडो ने इस पोस्ट में ऐसे 5 फूड्स के बारे में बताया है, जो वर्कआउट के बाद मसल रिकवरी में कमाल का असर दिखा सकते हैं. उनका कहना है, "रिकवरी सेलुलर लेवल से शुरू होती है और आप जो पोषक तत्व खाते हैं, वो सीधे मसल रिपेयर, ग्लाइकोजन रीफिल और इंफ्लेमेशन कंट्रोल पर असर डालते हैं.

वर्कआउट के बाद मसल रिकवरी के लिए 5 बेस्ट फूड्स

इसे भी पढ़ें- जिम मेंबरशिप लेने से पहले जानें दिल की सेहत, इन 6 टेस्ट से मिलेगा हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड

 

दही 
दही प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है, जो मसल्स को जल्दी रिकवर करने में मदद करता है और पाचन व हाइड्रेशन को संतुलित रखता है. लंच या मिड-मॉर्निंग में 200ml प्लेन दही का सेवन करें.

शकरकंद 
कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, शकरकंद मसल्स की एनर्जी को रिस्टोर करता है और इंफ्लेमेशन कम करता है. वर्कआउट के 60 मिनट के भीतर 100 ग्राम उबला या रोस्टेड शकरकंद खाएं.

अंडे 
अंडे मसल रिपेयर के लिए कंप्लीट प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स हैं. इसके पीले हिस्से में मौजूद विटामिन D और हेल्दी फैट दर्द को कम करने में मदद करते हैं. ऐसे में  वर्कआउट करने के बाद 30 मिनट के भीतर 2 पूरे अंडे खाना बहुत मददगार साबित होता है.  

पनीर 
धीरे पचने वाला पनीर रात में मसल्स को लगातार प्रोटीन सप्लाई करता है.100 ग्राम पनीर का सेवन रात में पोस्ट-वर्कआउट मसल्स और हड्डियों को मजबूती देता है.

केला
पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर, केला पसीने से खोए मिनरल्स की भरपाई करता है, क्रैम्प्स रोकता है और एनर्जी को फिर से भरता है. रोज एक मीडियम आकार का केला खाना आपके सेहत को दुरुस्त रख सकता है. 

रिकवरी डाइट को नजरअंदाज करने के नुकसान

वर्कआउट के बाद रिकवरी स्किप या डिले करने से मसल इंजरी, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, क्रॉनिक इंफ्लेमेशन और लंबे समय तक दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए फिटनेस गोल्स को पूरा करने के लिए जितना जरूरी ट्रेनिंग है, उतनी ही जरूरी सही समय पर मसल रिकवरी भी है.

इसे भी पढ़ें- शरीर में कम हो रहा प्रोटीन का लेवल, मांसपेशियों के टूटने से पहले इन संकेतों से करें पहचान

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

Virat Kohli nutritionist muscle recovery tips

