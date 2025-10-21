Advertisement
छोटी कमी, बड़ा खतरा! ब्रेन और हार्ट पर भारी पड़ सकती है इस विटामिन की कमी, देर हुई तो बढ़ जाएगा संकट

Vitamin b12 Deficiency: शरीर को मजबूत और हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की जरूरत तो होती ही है. पर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कुछ विटामिन्स भी उतने ही जरूरी हैं. इनमें से एक विटामिन जो शरीर में बहुत छोटी मात्रा में चाहिए होता है लेकिन इसकी भूमिका बेहद ही बड़ी होती है.

 

Oct 21, 2025
भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं. बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि उन्हें किस विटामिन की कमी से तरह-तरह की दिक्कतें हो रही है. आज हम आपको एक ऐसे ही विटामिन के बारे में बताएंगे जिससे भारत का हर दूसरा व्यक्ति इसकी कमी से जूझ रहा है ये दिक्कत खास कर उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है जो शाकाहारी हैं.

विटामिन बी12
मांस, मछली, अंडा और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही और पनीर में पाए जाने वाले विटामिन बी12 की कमी भारत में बहुत ले लोगों में होती है. जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, उनमें इसकी कमी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. कई रिसर्च में ऐसे बताया गया है कि भारत में आधे से ज्यादा आबादी इस कमी से जूझ रही है. इसकी बड़ी वजह है खानपान की गड़बड़ी और पेट से जुड़ी बीमारियां जैसे एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस या आंतों का इंफेक्शन. ऐसे लोगों के शरीर में धीरे-धीरे इसका स्तर कम हो जाता है.

एनीमिया
डॉक्टरों के अनुसार विटामिन बी12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है. ये सेल्स शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं. जब इसकी कमी होती है तो खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या शुरू हो जाती है. कई लोगों में इस विटामिन की कमी का असर थकान, कमजोरी, नींद न आने और ध्यान न लगने जैसी परेशानियों के रूप में दिखता है. अगर लोगों में लंबे समय तक इस विटामिन की कमी बनी रहे तो भूलने की बीमारी या नर्वस सिस्टम की समस्या भी हो सकती है.

ब्लड क्लॉट
विटामिन बी12 का दिल की सेहत से भी काफी गहरा संबंध है. जब शरीर में विटामिन बी12 की मात्रा घटती है तो होमोसिस्टीन नाम का अमीनो एसिड टूट नहीं पाता जिससे खून गाढ़ा होने लगता है. इस वजह से ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के बन सकते हैं और हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. कई रिसर्च बताती हैं कि बी12 की कमी हाई ब्लड प्रेशर को भी न्योता दे सकती है.

नर्वस सिस्टम
विटामिन बी12 नर्वस सिस्टम को सही रखने में भी काफी मददगार साबित होता है. इसकी कमी से हाथ-पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन और मांसपेशियों में कमजोरी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए ये कमी काफी खतरनाक साबित हो सकती है. गर्भवती महिला में विटामिन बी12 की कमी से बच्चे में जन्म के समय दिमाग से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं. वहीं बच्चों में इसका असर उनके दिमाग के विकास और पढ़ाई पर पड़ता है.

 डॉक्टर की सलाह
अगर आप बार-बार थकान, कमजोरी या ध्यान न लगने जैसी समस्या महसूस कर रहे हैं तो इसे हल्के में न लें. ये विटामिन बी12 की कमी का संकेत हो सकता है. दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली और फोर्टिफाइड अनाज जैसी चीजें डाइट में जरूर शामिल करें. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

vitamin b12 deficiency riskvitamin b12 deficiency signs

