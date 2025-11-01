Advertisement
trendingNow12983387
Hindi NewsHealth

शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण, डाइट में शामिल करें ये चीजें!

शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होना आज के समय में आम समस्या बन चुकी है. खासकर शाकाहारी लोगों में विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिल रही है. विटामिन बी 12 की कमी से ब्लड निर्माण, तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य और ब्रेन के काम पर असर पड़ सकता है. चलिए जानते हैं विटामिन बी 12 की कमी के संकेत. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 01, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण, डाइट में शामिल करें ये चीजें!

आज के समय विटामिन बी 12 की समस्या बेहद आम हो चुकी हैं. खासकर शाकाहारी लोगों में विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिलती है. विटामिन बी 12 नसों के निर्माण में मदद करता है. शरीर के विकास के लिए विटामिन बी 12 बेहद जरूरी है. विटामिन बी 12 की कमी होने पर शरीर में कई तरह के लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों की पहचान कर विटामिन बी 12 की कमी को दूर किया जा सकता है. 

विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण 
विटामिन बी 12 कमी होने पर शरीर पर कई तरह के लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों की पहचान कर विटामिन बी 12 की समस्या को दूर किया जा सकता है. विटामिन बी 12 की कमी होने पर शरीर में थकान महसूस होती है. नींद पूरी होने के बाद भी शरीर में थकान होना नॉर्मल नहीं है ये विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है. 

कमजोरी 
किसी भी काम करने में मन ना लगना, कमजोरी महसूस होना भी विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

याददाश्त 
विटामिन बी 12 की कमी होने पर याददाश्त पर असर पड़ता है. याददाश्त में कमी होने पर इसे नजरअंदाज ना करें यह विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है. 

विटामिन बी12 की कमी के कारण 
लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में चाय और कॉफी का सेवन करना, आंतों में बैक्टीरिया असंतुलन और नींद की कमी की वजह से विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है. ऐसे में ज्यादा मात्रा में कॉफी और चाय का सेवन ना करें. 

डाइट में शामिल करें ये चीजें 
विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए डाइट में सूरजमुखी के बीज, तिल, ओमेगा 3, दूध, घी, मूंग की दाल, आंवला आदि को शामिल कर सकते हैं. इन चीजों को डाइट में शामिल करने से विटामिन बी 12 की कमी को दूर किया जा सकता है. 

योग करें 
विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें. हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा रोजाना सुबह 10 से 15 मिनट धूप में बैठें, चाय और कॉफी का कम से कम सेवन करें. रोजाना प्राणायाम करें. नींद पूरी लें. विटामिन बी 12 का कमी होने पर डॉक्टर के पास जाएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

सिल्क साड़ी के साथ पेयर कर लें ब्लाउज के ये धांसू डिजाइंस, हर अदा में झलकेगा नूर

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth

Trending news

सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Ramdarash Mishra
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
DNA
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
Telangana
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
white hair
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
Powai hostage case
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
Arvind Kejriwal
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
Indian Navy
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
Ajit Doval
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?