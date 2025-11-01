शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण, डाइट में शामिल करें ये चीजें!

आज के समय विटामिन बी 12 की समस्या बेहद आम हो चुकी हैं. खासकर शाकाहारी लोगों में विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिलती है. विटामिन बी 12 नसों के निर्माण में मदद करता है. शरीर के विकास के लिए विटामिन बी 12 बेहद जरूरी है. विटामिन बी 12 की कमी होने पर शरीर में कई तरह के लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों की पहचान कर विटामिन बी 12 की कमी को दूर किया जा सकता है.

विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण

विटामिन बी 12 कमी होने पर शरीर पर कई तरह के लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों की पहचान कर विटामिन बी 12 की समस्या को दूर किया जा सकता है. विटामिन बी 12 की कमी होने पर शरीर में थकान महसूस होती है. नींद पूरी होने के बाद भी शरीर में थकान होना नॉर्मल नहीं है ये विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है.

कमजोरी

किसी भी काम करने में मन ना लगना, कमजोरी महसूस होना भी विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है.

याददाश्त

विटामिन बी 12 की कमी होने पर याददाश्त पर असर पड़ता है. याददाश्त में कमी होने पर इसे नजरअंदाज ना करें यह विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है.

विटामिन बी12 की कमी के कारण

लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में चाय और कॉफी का सेवन करना, आंतों में बैक्टीरिया असंतुलन और नींद की कमी की वजह से विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है. ऐसे में ज्यादा मात्रा में कॉफी और चाय का सेवन ना करें.

डाइट में शामिल करें ये चीजें

विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए डाइट में सूरजमुखी के बीज, तिल, ओमेगा 3, दूध, घी, मूंग की दाल, आंवला आदि को शामिल कर सकते हैं. इन चीजों को डाइट में शामिल करने से विटामिन बी 12 की कमी को दूर किया जा सकता है.

योग करें

विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें. हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा रोजाना सुबह 10 से 15 मिनट धूप में बैठें, चाय और कॉफी का कम से कम सेवन करें. रोजाना प्राणायाम करें. नींद पूरी लें. विटामिन बी 12 का कमी होने पर डॉक्टर के पास जाएं.

