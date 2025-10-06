सोते वक्त नजर आता है विटामिन-बी12 की कमी का ये एक लक्षण, इन 5 सुपरफूड्स से मिल सकती है राहत

आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत से लोग काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें खुद के लिए टाइम नहीं मिल हाता है. कई लोग तरह-तरह के विटामिन की कमी से जूझ रहे होते हैं पर उन्हें पता भी नहीं होता है कि उन्हें क्या दिक्कत है. बहुत से लोग तरह-तरह के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं जिस वजह से बाद में लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. आज हम आपको बताएंगे विटामिन-बी12 की कमी का कौन सा ऐसा एक लक्षण है जो केवल रात में ही देखने को मिलता है.

विटामिन बी12

विटामिन बी12 शरीर के लिए कितना जरूरी है ये बात बहुत से लोग तब समझते हैं जब इसकी कमी उन्हें परेशान करने लगती है. विटामिन बी12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने से लेकर नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखने तक का काम करता है. इस विटामिन की कमी अक्सर लोगों को देर से पता चलती है क्योंकि इसके लक्षण कई बार बहुत मामूली और अनदेखे से लगते हैं. खासतौर पर एक ऐसा लक्षण है जो सिर्फ रात के समय दिखाई देता है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं.

लक्षण

विटामिन बी12 की कमी होने से रात को नींद में काफी ज्यादा पसीना आता है. कई बार लोग इसे गर्मी समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं तो बहुत से लोगों को इसका पता भी नहीं चलता है. विटामिन बी12 की कमी के और भी कई कारण हो सकते हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम डैमेज होना, कमजोरी, थकान, हाथ-पैरों में झुनझुनी, मुंह में छाले और एनीमिया जैसी समस्याएं. कई बार लोगों को अचानक रात के समय धुंधला दिखाई देने लगता है या अंधेरे में चीजें पहचानने में दिक्कत होती है. ये भी विटामिन बी12 की कमी के संकेत हो सकते हैं.

क्यों आता है पसीना

नर्वस सिस्टम बॉडी के टेंपरेचर को कंट्रोल करता पर कई बार विटामिन बी12 की कमी के कारण नर्व डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से पसीना काफी ज्यादा आने लग जाता है. कई लोग इस लक्षण को अनदेखा कर देते हैं जिस वजह से बाद में काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है और लोगों को तरह-तरह की दिक्कत होने लग जाती है.

सुपरफूड्स

विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे का पीला हिस्सा, फोर्टिफाइड फूड्स, मछली और सी फूड्स और चिकन शामिल कर सकते हैं. इस फूड्स को अगर आप अपने डाइट में रेगुलर शामिल कर रहे हैं तो आपको विटामिन बी12 की कमी होने की संभावना कम हो जाती है.

Disclaimer

