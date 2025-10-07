स्किन और पैरों पर दिखते हैं इस विटामिन के कमी के लक्षण, इग्नोर करना पड़ सकता है भारी

आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में लोगों के खाने का ठिकाना नहीं रहता है. बहुत से लोग हर रोज बाहर का उनहेल्दी खाना खआ रहे हैं जिस वजह से उनके शरीर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पर रहा है. आजकल लोगों को अपने शरीर में कई ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही हैं जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में अगर आपकी स्किन बेजान लगने लगी है या पैरों में लगातार थकान और दर्द महसूस हो रहा है तो ये विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है.

सनशाइन विटामिन

विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि ये शरीर को सूरज की किरणों से मिलती है. ये हड्डियों को मजबूत रखने, मसल्स के फंक्शन और इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहां लोग सुबह से शाम तक घर या ऑफिस की चारदीवारी में रहते हैं, वहां सूरज की रोशनी से मिलने वाला ये नैचुरल विटामिन धीरे-धीरे गायब हो रहा है.

चेतावनी

आज के समय में लोगों में विटामिन डी की भारी कमी देखी जा रही है. विटामिन डी की कमी को अक्सर लोग मामूली थकान या कमजोरी समझकर इग्नोर कर देते हैं. जबकि इसके लक्षण धीरे-धीरे शरीर में घर कर लेते हैं. अगर आपकी स्किन लगातार रूखी और डल हो रही है, चेहरे पर ग्लो गायब हो गया है या पैरों में झुनझुनी और भारीपन महसूस होता है तो ये सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं बल्कि शरीर की अंदरूनी चेतावनी है कि अब समय है अपने विटामिन डी लेवल पर ध्यान देने का.

विटामिन की कमी

इस विटामिन की कमी से सबसे पहले असर हड्डियों और मसल्स पर पड़ता है. पैरों में दर्द, मांसपेशियों में जकड़न और सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं. कई बार पैरों में ऐसा दर्द होता है जो किसी चोट की वजह से नहीं बल्कि अंदरूनी कमजोरी के कारण होता है.

स्किन

विटामिन डी का असर लोगों के स्किन पर भी साफ नजर आता है. इसकी कमी से स्किन अपनी नैचुरल चमक खो देती है. चेहरे पर पिग्मेंटेशन, डलनेस और पैचेज दिखने लगते हैं. कई बार एड़ियों का फटना या घुटनों के आसपास की स्किन का काला और रुखा दिखना भी इसी की निशानी होती है. अगर लंबे समय तक शरीर को ये विटामिन नहीं मिलता तो स्किन की इलास्टिसिटी भी कम होने लगती है जिससे समय से पहले एजिंग के लक्षण दिखने लगते हैं.

धूप

सुबह की हल्की धूप शरीर के लिए सबसे फायदेमंद मानी जाती है. ये न सिर्फ विटामिन डी को एक्टिव करती है बल्कि मूड को भी बेहतर बनाती है और स्ट्रेस को कम करती है. अगर किसी धूप में रहना संभव नहीं है तो डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने चाहिए जिनसे ये कमी पूरी हो सके.

Disclaimer

