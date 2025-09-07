घर पर बच्चों को कभी न दिखाएं वायलेंट मूवी, मार-धाड़ और खूनी जंग का मेंटल हेल्थ पर होगा ऐसा असर
Health

घर पर बच्चों को कभी न दिखाएं वायलेंट मूवी, मार-धाड़ और खूनी जंग का मेंटल हेल्थ पर होगा ऐसा असर

Parenting Tips: बचपन में देखी और सीखी गई बातें इंसान की पर्सनालिटी को गहराई से अफेक्ट करती हैं. ऐसे में अगर बच्चों को बार-बार हिंसक फिल्में दिखाई जाएं, तो इसका असर उनकी मेंटल हेल्थ, बिहेवियर और रिश्तों पर पड़ता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:33 AM IST
Child Mental Health: आज के डिजिटल एज में बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के ऑप्शन बहुत बढ़ गए हैं. टीवी, मोबाइल, लैपटॉप और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर तरह की फिल्में और शो उपलब्ध हैं. इनमें से कुछ फिल्में बच्चों के लिए एजुकेशनल और मनोरंजक होती हैं, तो वहीं कुछ फिल्मों में मार-धाड़, गोलीबारी और खूनी जंग के सीन्स भरे होते हैं. पैरेंट्स अक्सर इस बात को हल्के में ले लेते हैं और बच्चों को भी वायलेंट मूवी देखने की इजाजत दे देते हैं. सिनेमा हॉल में जब ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं, तो बच्चों की एंट्री पर बैन होता है, लेकिन घर में ऐसी रोक कम देखने को मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी हिंसक फिल्में बच्चों की मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालती हैं?

1. डर और असुरक्षा की भावना

वायलेंट मूवीज देखने के बाद बच्चे अक्सर डर और  महसूस करने लगते हैं. जब वे बार-बार खून, लड़ाई या मौत के सीन देखते हैं, तो उनका कोमल मन में नेगेटिव इमेज बैठ जाती है. इससे उन्हें रात को बुरे सपने आ सकते हैं और अकेले रहने पर बेचैनी महसूस हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. अग्रेसिवनेस और गुस्से में इजाफा
रिसर्च बताते हैं कि हिंसक फिल्में देखने वाले बच्चों में अग्रेसिवनेस का लेवल बढ़ जाता है. वो छोटी-सी बात पर गुस्सा करने लगते हैं और दोस्तों या भाई-बहनों से झगड़ पड़ते हैं. क्योंकि उनके दिमाग में ये मेंटेलिटी बनने लगती है कि परेशानी का हल हिंसा या मारपीट से ही निकाला जा सकता है.

3. पढ़ाई और कंसंट्रेशन पर असर
जब बच्चे ज्यादा वक्त तक वायलेंट कंटेंट देखते हैं, तो उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है. वे हिंसा से जुड़े सीन्स बार-बार सोचते रहते हैं, जिससे कंसंट्रेशन ब्रेक होता है. कई बार बच्चे पढ़ाई के को लेकर उदासीन हो जाते हैं और स्कूल के कामों से दूरी बनाने लगते हैं.

4. इमोशनल इम्बैलेंस
वायलेंट मूवीज बच्चों के इमोशंस को भी अफेक्ट करती हैं. वो धीरे-धीरे सेंसेटिव होना बंद कर देते हैं और दूसरों के दुख-दर्द के को लेकर उदासीन हो सकते हैं. इससे उनकी हमदर्द और दया  की भावना कम हो जाती है, जो एक सेहतमंद इंसान के लिए जरूरी है.

5. रियलिटी से दूरी
वायलेंट फिल्मों का एक और खतरनाक असर ये है कि बच्चे रियलिटी और फिक्शन में फर्क करना भूल जाते हैं. वे मानने लगते हैं कि असल जिंदगी में भी परेशानियों को मार-पीट या हिंसा से हल किया जा सकता है. ये सोच उन्हें सामाजिक रिश्तों से दूर ले जा सकती है.

माता-पिता क्या करें?

1. कंटेंट फिल्टर करें: बच्चों को सिर्फ उनकी उम्र के हिसाब से फिल्में और कार्टून ही दिखाएं.

2. साथ बैठकर देखें: जहां तक मुमकिन हो, बच्चों के साथ फिल्में देखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें सही-गलत समझाएं.

3. ऑप्शन दें: हिंसक फिल्मों की जगह उन्हें एनिमेशन, एडवेंचर, साइंस और एजुकेशनल मूवीज दिखाएं.

4. खुलकर बात करें: अगर बच्चा किसी फिल्म के बाद डरता है या अग्रेसिव हो रहा है, तो उससे बातचीत करें और उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करें.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

ParentingParenting TipsChild mental health

