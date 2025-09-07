सुबह के वक्त घास पर नंगे पैर चलना कैसा है? सेहत पर होने वाले इन असर को नहीं कर पाएंगे इग्नोर
घास पर नंगे पैर चलना एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव हेल्थ हैक है. ये न सिर्फ आंखों और डाइजेशन के लिए अच्छा है, बल्कि स्ट्रेस कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मददगार है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 07, 2025, 11:02 AM IST
Walking Barefoot On Grass: सुबह-सुबह बगीचे की हरी-हरी घास पर ओस की बूंदों के साथ नंगे पैर टहलना एक अनोखा और ताजगीभरा अहसास होता है. ये न सिर्फ मन को सुकून देता है, बल्कि शरीर की सेहत पर भी गहरा असर डालता है. आयुर्वेद और नेचुरल हीलिंग में भी घास पर नंगे पैर चलने के कई फायदे बताए गए हैं. मॉडर्न रिसर्च भी मानती है कि ये आदत मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को बेहतर बनाती है. आइए जानते हैं इसके 5 जबरदस्त फायदे.

1. आंखों की रोशनी को मजबूत करता है
पैरों के तलवों में कई ऐसे प्रेशर प्वाइंट्स होते हैं, जो सीधे आंखों की नसों से जुड़े होते हैं. जब हम घास पर नंगे पैर चलते हैं, तो इन बिंदुओं पर हल्का-सा दबाव पड़ता है, जिससे आंखों की रोशनी को फायदा होता है. यही कावजह है कि एक्सपर्ट सुबह के वक्त हरी घास पर चलने की सलाह देते हैं.

2. स्ट्रेस और एंग्जाइटी को करता है दूर
घास पर नंगे पैर चलना एक तरह से नेचुरल थेरेपी है. जब शरीर धरती के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, तो "अर्थिंग" (Earthing) होती है. इससे शरीर की नेगेटिव एनर्जी निकलती है और मन शांत होता है. स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे लोगों को ये आदत काफी राहत पहुंचा सकती है.

3. ब्लड सर्कुलेशन में सुधार
पैरों के नीचे हल्का दबाव और धरती की ठंडक शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है. इससे हार्ट हेल्थ मजबूत होती है और शरीर को एनर्जी मिलती है. खासकर हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए यह नेचुरल तरीका काफी मददगार साबित हो सकता है.

4. बेहतर डाइजेशन
घास पर चलते समय पैरों के तलवे में मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिव होते हैं, जो सीधे पेट और आंतों से जुड़े होते हैं. इसका असर पाचन तंत्र पर पड़ता है और कब्ज, गैस या अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. यही वजह है कि सुबह-सुबह खाली पेट नंगे पैर घास पर चलना ज्यादा लाभकारी माना जाता है.

5. इम्यूनिटी और एनर्जी को करता है बूस्ट
सुबह की ताजी हवा और घास की ठंडक शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भरती है. ये शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और थकान को कम करती है. नियमित रूप से यह आदत अपनाने से नींद की क्वालिटी बेहतर होती है और दिनभर ताजगी बनी रहती है.

इन बातों का रखें ख्याल
1. कोशिश करें कि सुबह के समय ही घास पर नंगे पैर चलें.
2. घास साफ-सुथरी हो, कहीं कीड़े-मकोड़े या गंदगी न हो.
3. डायबिटीज या पैरों में चोट वाले लोग इस आदत को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

;