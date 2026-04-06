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Hindi NewsHealthक्या आप भी रोजाना 8 से 9 घंटे पहनती हैं हाई हील्स, डॉक्टर ने बताया ये आदत हड्डियों के लिए कैसे है घातक

क्या आप भी रोजाना 8 से 9 घंटे पहनती हैं हाई हील्स, डॉक्टर ने बताया ये आदत हड्डियों के लिए कैसे है घातक

महिलाएं अक्सर हाई हील्स पहनती हैं. लेकिन लंबे समय तक हाई हील्स पहनने से हड्डियों में दिक्कत हो सकती है. अगर आप भी लंबे समय तक हाई हील्स पहनती हैं तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. एक्सपर्ट से जानते हैं हाई हील्स पहनने के नुकसान. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 06, 2026, 05:30 AM IST
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क्या आप भी रोजाना 8 से 9 घंटे पहनती हैं हाई हील्स, डॉक्टर ने बताया ये आदत हड्डियों के लिए कैसे है घातक

आज के समय में हील्स पहनना ना केवल फैशन बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट भी हैं. पार्टी से लेकर ऑफिस तक महिलाएं स्टाइलिश लुक के लिए महिलाएं घंटों हील्स पहनती हैं. लंबे समय तक लगातार हील्स पहनने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इसका सीधा असर घुटनों पर पड़ता है.  आकाश हेल्थकेयर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आशीष चौधरी से जानते हैं लंबे समय तक हाई हील्स पहनने से शरीर पर क्या-क्या नुकसान होते हैं. 

हील्स पहनने से घुटनों पर बढ़ता है दबाव 

डॉक्टर के अनुसार रोजाना और लंबे समय तक हील्स पहनने से शरीर का संतुलन बदल जाता है, इसके अलावा चलने का तरीका भी बदल जाता है. जिसकी वजह से घुटनों पर ज्यादा दवाब पड़ता है. घुटनों पर दबाव बढ़ने से लिगामेंट और मांसपेशियों पर तनाव बढ़ता है, जिससे घुटनों में दर्द और जकड़न की समस्या शुरू हो जाती है. 

दर्द और जकड़न 

लंबे समय तक हील्स पहनने से कई गंभीर समस्या हो सकती है. शुरुआत में हल्का दर्द और जकड़न महसूस होती है. लेकिन धीरे-धीरे बड़ी समस्या हो सकती है. लगातार दबाव पड़ने से घटुनों के जॉइंट कार्टिलेज में घिसाव बढ़ सकता है जिसे ऑस्टियो आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ सकता है. 

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मांसपेशियां होती है कमजोर 

लंबे समय तक हाई हील्स पहनने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जिस वजह से शरीर के वजन का दबाव घुटनों पर पड़ता है. 

इन बातों का रखें ध्यान 

हाई हील्स पहनते समय इन बातों का ध्यान रखें. 2 से 3 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने से दबाव बढ़ जाता है. वहीं पतली हील्स पहनने से शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है. नुकीली हील्स पैरों की नेचुरल मूवमेंट को रोकती है. जिस वजह से घुटनों पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है.

एक्सपर्ट के अनुसार कम ऊंचाई वाले हील्स पहनना चाहिए. 

बॉल्क हील्स या फिर वेजेस हील्स पहनना चाहिए. 

2 से 4 घंटे से ज्यादा हील्स पहनने से बचना चाहिए. हील्स उतारने के बाद पैरों की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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