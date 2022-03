Weight Loss: वजन घटाना है तो इस तरह खाना शुरू करें मेथी, तेजी से पिघलेगी पेट की चर्बी

Weight Loss: वजन कम करना चाहते हो? अगर इस सवाल में आपकी हां है तो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी के साथ हेल्दी आहार भी बेहद जरूर है. वजन घटाने के लिए आपक मेथी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. मेथी के बीजों का इस्तेमाल सदियों से औषधि के रूप में किया जाता रहा है. ये फाइबर, आयरन, विटामिन ए और डी जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इन बीजों का अगर सही तरीके से सेवन करें तो ये वजन घटाने (Weight Loss Tips) में भी मदद करते हैं.

वजन घटाने में कैसे लाभकारी है मेथी- Weight Loss

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, आयुर्वेद (Ayurveda) में मेथी वेट लॉस के लिए फायदेमंद बताई गई है. मेथी के बीज में पर्याप्त मात्रा में अघुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो पाचन के लिए अच्छा होता है और शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है. ये सुपरफूड ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है. ये मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं. कुल मिलाकर मेथी में पाए जाने वाले पोषक तत्व वजन घटाने में कारगर साबित होते हैं.

वजन घटाने के लिए इस तरह करें मेथी का सेवन- Consume fenugreek in this way for weight loss

वजन घटाने के लिए पीएं मेथी के बीज का पानी

वजन घटाने के लिए आप अपनी डाइट में मेथी पानी को शामिल करें. रातभर के लिए पानी में मेथी दाना का एक बड़ा चमचा भिगो दें. आप बीजों को पानी में उबाल सकते हैं. इसे छान लें और खाली पेट इसका सेवन करें.

मेथी की चाय का सेवन

मेथी की चाय बनाने के लिए आपको एक चम्मच मेथी दाना, दालचीनी का एक टुकड़ा और अदरक की जरूरत होगी. सॉस पैन में पानी उबालें और इसमें तीनों सामग्री डालें. इसे बनाने में 5 मिनट से भी कम का समय लगेगा. ये चाय वजन घटाने में आपकी मदद करेगी. अदरक और दालचीनी दोनों विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं. ये दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं.

अंकुरित मेथी दाना खाएं

वजन घटाने के लिए आप अंकुरित मेथी दाना का भी सेवन कर सकते हैं.

इसके लिए दो चम्मच मेथी दाना को 2 रातभर पानी में भिगोकर रख दें.

सुबह के समय इन अंकुरित मेथी दाने का सेवन करें.

आप खाली पेट भी इसका सेवन कर सकते हैं.

इसके अलावा खाने के बीच के समय में भी इनका सेवन कर सकते हैं.

मेथी और शहद का पेस्ट

वजन घटाने के लिए मेथी के बीज और शहद के पेस्ट का भी सेवन कर सकते हैं.

इसके लिए आपको मेथी के दानों को मोटा पीसना होगा.

इसके बाद इसमें शहद मिलकर सेवन करें.

इसके अलावा आप मेथी के इस पाउडर को पानी में भी उबाल सकते हैं.

इसके बाद इसमें शहद और नींबू का रस मिलाकर हर्बल चाय की तरह सेवन कर सकते हैं.

शहद में विटामिन बी, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर आदि होते हैं. ये शरीर के लिए बहुत लाभकारी हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​​

