Weight loss drink: तो सचमुच वजन घटा देता है सौंफ का पानी? बस इस वक्त करें सेवन, गायब हो जाएगा बाहर निकला हुआ पेट

Weight loss drink: आज हम आपके लिए सौंफ के फायदे लेकर आए हैं. सौंफ का सेवन गर्मी के कहर से बचाने में भी काफी मददगार साबित होता है.गर्मी में रोज सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से न सिर्फ आप फ्रेश और एक्टिव महसूस करते हैं बल्कि पेट में कब्ज और एसीडिटी और पेट दर्द जैसी समस्यांओ से भी राहत मिलती है. सौंफ का उपयोग स्टैमिना को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है. इसके नियमित सेवन से आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं.

पोषक तत्वों से भरपूर है सौंफ

सौंफ को कॉपर, आयरन, मैंगनीज, सिलेनियस, जिंक, कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स का अच्छा सोर्स माना जाता है. जो कि गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. ये वजन घटाने में भी कारगर होता है.

इस तरह तैयार करें सौंफ का पानी (How to make saunf water in hindi)

समान

1 गिलास पानी

1 चम्मच सौंफ

बनाने की विधि

एक गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच सौंफ डालें. इस सौंफ को रातभर पानी में भिगोकर रख दें. सुबह उठने के साथ खाली पेट सौंफ के इस पानी का सेवन करें. आप चाहें तो पानी को छानकर पी लें और सौंफ को चबाकर खा लें.

वजन घटाने में फायदेमंद सौंफ का पानी

जाने माने आयुर्वेद डॉक्टर अबररा मुल्तानी कहते हैं कि 'सौंफ का पानी वजन और चर्बी दोनों घटाने में मदद कर सकता है, क्योंकि सौंफ का पानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे आपका शरीर अधिक फैट को बर्न करने में सक्षम होता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करके फैट के भंडारण को कम करता है. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि सौंफ का पानी मूत्रवर्धक होता है इसलिए इस पानी को पीने से मूत्र का प्रवाह बढ़ता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है, जो बदले में वजन घटाने में योगदान देता है.'

सौंफ का पानी पीने के फायदे

पीरियड्स के दर्द को कमकरता है. सौंफ का पानी खून साफ करता है. सौंफ का पानी आंखों को हेल्दी रखता है. एसिडिटी की समस्या दूर होती है. कब्ज और अपच की समस्या दूर होती है.

