Weight loss TIPS: एलोवेरा घटा देगा आपका वजन, बस इस तरह करें सेवन

Weight loss TIPS: आज हम आपके लिए एलोवेरा के फायदे लेकर आए हैं. एलोवेरा में मौजूद डिटॉक्सिफाइंग गुणों (detoxifying properties) के कारण ये वजन कम (Weight Loss) करने में मददगार है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने के अलावा नींबू कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने में कारगर है. वजन कम करने के लिए आप एक नहीं बल्कि कई तरीकों से एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं. इसमें एलोवेरा से बना जूस और स्मूदी (Juice) आदि शामिल हैं.

एलोवेरा में विटामिन ए, सी, ई, फॉलिक एसिड, कोलीन, बी1, बी2, बी3 और बी6 पाया जाता है. एलोवेरा उन पौधों में भी शामिल है, जिसमें विटामिन बी12 भी होता है और करीब 20 प्रकार के मिनरल्स जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, आयरन, पोटैशियम, कॉपर और मैंगनीज शामिल हैं. यही वजह है कि ये पूरे शरीर की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है.

वजन कम करने के लिए इस तरह करें एलोवेरा का सेवन (Use aloe vera in this way to loss weight)

1. गर्म पानी के साथ करें सेवन

वजन घटाने के लिए आप रोज सुबह गर्म पानी के साथ एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं. एलोवेरा के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसका सेवन करने का ये सबसे अच्छा तरीका है.

2. शहद में मिलाकर करें सेवन

एलोवेरा के जूस में शहद मिलाकर सेवन करने से वजन तेजी से कम हो सकता है. इससे इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा.

3. नींबू के साथ सेवन

एक गिलास पानी लें और इसमें एक नींबू का रस मिलाएं. इसमें एलोवेरा जेल का एक चम्मच मिलाएं. इस घोल को एक पैन में डालें और इसे लगातार चलाते हुए गर्म करें. अब इसमें एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं और इसका सेवन करें.

4. संतरा, स्ट्रॉबेरी के साथ सेवन

संतरे, एलोवेरा और स्ट्रॉबेरी को मिलाकर आप वजन घटाने के लिए एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक बना सकते हैं.

इस स्मूदी को बनाने के लिए संतरे का ताजा जूस निचोड़ लें.

इसमें स्ट्रॉबेरी के तीन से चार स्लाइस और एक बड़ा चम्मच ताजा एलोवेरा जूस मिलाएं.

इन सबको आधा कप पानी के साथ ब्लेंडर में डाल दें.

स्मूद होने तक ब्लेंड करें और आपकी स्मूदी तैयार है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​

