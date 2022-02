Weight Loss TIPS: अगर आप वजन कम करने की सोच रहे रहे हैं तो ये खबर आपके काम आ सकती है. सबसे पहल मोटापा बढ़ने के कारणों पर नजर डालते हैं, दरअसल, वजन बढ़ने के पीछे गलत डाइट लेना और अनहेल्‍दी लाइफस्‍टाइल है, ज‍िसमें गलत टाइम पर सोना, एक्‍सरसाइज न करना, देर से उठना, रात को देर से खाना आद‍ि आदतें शाम‍िल हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वजन घटाने के ल‍िए आपको ज‍िम या अलग कोर्स ज्‍वॉइन करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ आसान ट‍िप्‍स की मदद से घर बैठे वजन कम कर सकते हैं.

मोटापे से इन बीमारियों का खतरा

आज के समय में मोटापा एक बड़ी समस्‍या बनता जा रहा है, मोटापे के कारण लोगों को थायराइड, डायब‍िटीज, हाई बीपी, हार्ट ड‍िसीज जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि कुछ लोगों को लगता है केवल डाइट या केवल एक्‍सरसाइज के जर‍िए वजन कम हो सकता है पर ये एक प्रकार का भ्रम है,आपको दोनों चीजों के बैलेंस से हेल्‍दी वेट लॉस मेथड अपनाना चाह‍िए.

वजन घटाने वालों को डाइट एक्सपर्ट की सलाह

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि आप डाइट और एक्‍सरसाइज के जर‍िए 15 द‍िनों में 3 से 5 क‍िलो वजन घटा सकते हैं, हालांक‍ि हेल्‍दी वेट लॉस की बाद करें तो आपको एक महीने में 1 से 2 क‍िलो वजन ही घटाना चाह‍िए. ये इस बात पर भी न‍िर्भर करता है क‍ि आप कैसी डाइट ले रहे हैं और क‍ितना समय एक्‍सरसाइज को दे रहे हैं.

वजन घटाना है तो इन टिप्स को करें फॉलो (If you want to lose weight then follow these tips)

1. रोज 45 म‍िनट एक्‍सरसाइज करें

वजन घटाने के लिए आपको एक्सरसाइज पर फोकस करना होगा. इसके साथ ही आपको पर्याप्‍त मात्रा में पानी का सेवन भी करना है, पानी का सेवन पर्याप्‍त मात्रा में करने से शरीर में एक्‍सट्रा फैट जमा नहीं होगा और टॉक्‍स‍िक मटेरियल आपके शरीर से बाहर न‍िकल सकेगा.

2. खाने को अच्छी तरह से चबाकर खाएं

वजन घटाना है तो खाने को आप अच्छी तरह से चबाकर खाएं. क्योंकि अगर खाने को न‍िगल लेंगे तो इससे बेली फैट बढ़ेगा. चबाकर खाने से शरीर के लिए खाने को पचाना आसान हो जाता है. यही वजह है कि खाने को न‍िगलने से पहले आपको उसे 32 बार अच्‍छी तरह से चबाना चाहिए.

3. कॉर्ब्स का सेवन कम करें

वजन घटाना है तो डाइट में कॉर्ब्स की मात्रा कम करें. कॉर्ब्स की जगह आप प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं. आप एक द‍िन में 53 से 55 ग्राम प्रोटीन का सेवन करें, जबकि मह‍िलाएं एक द‍िन में 43 से 46 ग्राम प्रोटीन का सेवन कर सकती हैं.

4. शुगर के सेवन से बचें

वजन घटाने के लिए आपको शुगर के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि शुगर में क‍िसी भी तरह का कोई न्‍यूट्र‍िएंट मौजूद नहीं होता है. इसे अवॉइड करना चाह‍िए. आप शुगर को शहद या खजूर के साथ र‍िप्‍लेस कर सकते हैं.

5. हाई फाइबर वाली डाइट लें

वजन कम करने के ल‍िए आप हाई फाइबर डाइट लें, इससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा और आप ज्‍यादा खाने से बच जाएंगे. आप खाने से पहले सलाद का सेवन करें.पुरूष एक द‍िन में 35 से 49 वहीं मह‍िलाएं 20 से 25 ग्राम प्रोटीन का सेवन हर द‍िन कर सकते हैं.

Muscle Pain oils Remedies: मांसपेशियों के दर्द से हैं परेशान तो इन तेलों से करें मालिश, जल्द मिलेगा आराम, दूर हो जाएगी समस्या

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.​

WATCH LIVE TV