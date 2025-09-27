Advertisement
साइलेंट हार्ट अटैक आने से पहले नहीं मचाता है 'शोर', जब दिखें ऐसे इशारे, तो हो जाएं अलर्ट

Silent Heart Attack Symptoms: साइलेंट हार्ट अटैक को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे पहचाने में जरा भी कोताही की, तो ये जानलेवा साबित हो सकता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 27, 2025, 05:51 AM IST
Warning Signs Of Silent Heart Attack: भारत की लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स ऐसी है कि यहां दिल का दौरा पड़ना बेहद आम बात है, लेकिन क्या आपने सुना है कि इंसान को साइलेंट हार्ट अटैक भी हो सकता है, ये बीमारी बेहद खतरनाक है और आपकी जान भी ले सकती है. इस डिजीज के फैक्टर्स वही होते हैं जो हार्ट अटैक के होते हैं, जैसे-मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और डायबिटीज वगैरह. हालांकि साइलेंट हार्ट अटैक आने से पहले बॉडी को कुछ वॉर्निंग साइन मिलते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षण

1. सांस लेने में तकलीफ

एक इंसान पैदाइश से लेकर मरते दम तक सांस लेता है, अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत आ जाए तो जिंदगी को खतरा होने लगता है. साइलेंट हार्ट अटैक में आपको सांस लेने में तब भी तकलीफ होती है जब आप कोई हेवी वर्क नहीं कर रहे होते हैं.
 

2. बेवजह थकान होना

अगर आप हेवी वर्क करते हैं तो शरीर का थकना बेहत आम बात है. लेकिन अगर बिना किसी कारण आपका शरीर टूटने लगता है या कमजोरी महसूस होने लगती है ये साइलेंट हार्ट का इशारा हो सकता है. जब हार्ट की हेल्थ सही नहीं रहती तब बॉडी को भी जरूरत के हिसाब से एनर्जी नहीं मिल पाती.

3. चक्कर और उल्टी महसूस होना

अगर आपको बार-बार चक्कर और उल्टी आने की शिकायत है तो आप इसकी वजह हार्ट का सही तरीके से काम न करना हो सकता है. बेहद मुमकिन है कि हार्ट ब्लड को सही तरीके से पंप नहीं कर पा रहा. अगर ऐसा है तो ये साइलेंट हार्ट अटैक की वॉर्निंग साइन है.

4. बहुत पसीना आना

गर्मी और ह्यूमिडिटी या किसी हेवी वर्कआउट के वक्त पसीना आना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका बदन बिना किसी ठोस वजह के पसीने से भीग जा रहा है, तो ये साइलेंट हार्ट अटैक के आने का इशारा हो सकता है.

5. अपर बॉडी पार्ट में तकलीफ

साइलेंट हार्ट अटैक आने से पहले अक्सर अपर बॉडी पार्ट में तकलीफ शुरू होने लगती है. मसनल गर्दन, जबड़े, बांह और पीठ में दर्द और बेचैनी होना. जब इस तरह के इशारे नजर आएं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

