Gen Z के दिमाग पर छा रहे हैं ब्रेन फॉग के बादल! जानें क्या है Mental Health से जुड़ी ये कंडीशन
Advertisement
trendingNow12918752
Hindi NewsHealth

Gen Z के दिमाग पर छा रहे हैं ब्रेन फॉग के बादल! जानें क्या है Mental Health से जुड़ी ये कंडीशन

Brain Fog: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल हेल्थ एक बेहद ही बड़ा मुद्दा बन चुकी है. सोशल मीडिया, काम का दबाव, पढ़ाई की टेंशन, रिलेशनशिप स्ट्रेस और लाइफस्टाइल की भागमभाग के बीच जनरेशन Z यानी Gen Z के दिमाग पर एक नई परेशानी ने दस्तक दे दी है जिसका नाम है ब्रेन फॉग. आज हम आपको बताएंगे ब्रेन फॉग क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं. 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen Z के दिमाग पर छा रहे हैं ब्रेन फॉग के बादल! जानें क्या है Mental Health से जुड़ी ये कंडीशन

What Is Brain Fog: आजकल लोगों की खराब लाइफस्टाइल के वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसमें से एक है ब्रेन फॉग. ब्रेन फॉग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोगों की सोचने, समझने और याद रखने की शक्ति पर असर पड़ता है. ब्रेन फॉग नाम सुनकर लोगों को लगता है कि ये कोई साइंस फिक्शन की बीमारी है, पर असल में ये मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक कंडीशन है जो दिमाग को धुंधला कर देती है. आजकल के Gen Z में ये समस्या काफी ज्यादा देखी जा रही है जो एक चिंता का विषय भी है. बहुत से लोगों की समझ नहीं आता है कि उन्हें ब्रेन फॉग है क्योंकि लोग इसके लक्षण से अवगत नहीं हैं. आज हम आपको बताएंगे ब्रेन फॉग क्या है और इसके क्या लक्षण हैं.

क्या है ब्रेन फॉग
ब्रेन फॉग कोई मेडिकल बीमारी नहीं है बल्कि एक कंडीशन है. इसमें सोचने, समझने, याद रखने और फोकस करने की क्षमता पर काफी ज्यादा असर पड़ता है जिससे लोग अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी खुद को कन्फ्यूज, सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं. कई बार बहुत से लोगों को ऐसा भी लगना लगता है कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है और मन पर धुंध सी छा गई हो.

Gen Z में क्यों बढ़ रही है ये समस्या?
Gen Z में ये समस्या इसलिए ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल पहले की पीढ़ियों से काफी अलग और अनहेल्दी है. देर रात तक फोन चलाना, ओटीटी पर शो देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की होर में Gen Z के दिमाग को हमेशा एक्टिव मोड में रखा है. काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से ब्रेन को रेस्ट का मौका नहीं मिलता है जिस वजह से भी ब्रेन फॉग की समस्या हो सकती है. बढ़े हुए स्क्रीन टाइम के अलावा भी कई कारणों की वजह से ब्रेन फॉग की समस्या हो सकती है जैसे कि करियर को लेकर चिंता, रिश्तों में अनबन और खुद को साबित करने की भागदौड़.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback
 

दिक्कतें
बहुत से लोगों को ब्रेन फॉग की वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी शिकार होना पड़ जाता है.ब्रेन फॉग का सबसे बड़ा असर सोचने और याद रखने की क्षमता पर पड़ता है. लोगों का पढ़ाई या काम के वक्त ध्यान काफी ज्यादा जल्दी भटकने लगता है और छोटी-छोटी बातें भूलने की आदत लग जाती है और क्रिएटिविटी भी कम होने लगती है.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

Brain Fog Symptomswhat is brain fogGen Z Generation

Trending news

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 साल की सजा, ट्रंप क्यों भड़क गए?
#Brazil
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 साल की सजा, ट्रंप क्यों भड़क गए?
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
;