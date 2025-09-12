Gen Z के दिमाग पर छा रहे हैं ब्रेन फॉग के बादल! जानें क्या है Mental Health से जुड़ी ये कंडीशन

What Is Brain Fog: आजकल लोगों की खराब लाइफस्टाइल के वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसमें से एक है ब्रेन फॉग. ब्रेन फॉग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोगों की सोचने, समझने और याद रखने की शक्ति पर असर पड़ता है. ब्रेन फॉग नाम सुनकर लोगों को लगता है कि ये कोई साइंस फिक्शन की बीमारी है, पर असल में ये मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक कंडीशन है जो दिमाग को धुंधला कर देती है. आजकल के Gen Z में ये समस्या काफी ज्यादा देखी जा रही है जो एक चिंता का विषय भी है. बहुत से लोगों की समझ नहीं आता है कि उन्हें ब्रेन फॉग है क्योंकि लोग इसके लक्षण से अवगत नहीं हैं. आज हम आपको बताएंगे ब्रेन फॉग क्या है और इसके क्या लक्षण हैं.

क्या है ब्रेन फॉग

ब्रेन फॉग कोई मेडिकल बीमारी नहीं है बल्कि एक कंडीशन है. इसमें सोचने, समझने, याद रखने और फोकस करने की क्षमता पर काफी ज्यादा असर पड़ता है जिससे लोग अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी खुद को कन्फ्यूज, सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं. कई बार बहुत से लोगों को ऐसा भी लगना लगता है कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है और मन पर धुंध सी छा गई हो.

Gen Z में क्यों बढ़ रही है ये समस्या?

Gen Z में ये समस्या इसलिए ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल पहले की पीढ़ियों से काफी अलग और अनहेल्दी है. देर रात तक फोन चलाना, ओटीटी पर शो देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की होर में Gen Z के दिमाग को हमेशा एक्टिव मोड में रखा है. काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से ब्रेन को रेस्ट का मौका नहीं मिलता है जिस वजह से भी ब्रेन फॉग की समस्या हो सकती है. बढ़े हुए स्क्रीन टाइम के अलावा भी कई कारणों की वजह से ब्रेन फॉग की समस्या हो सकती है जैसे कि करियर को लेकर चिंता, रिश्तों में अनबन और खुद को साबित करने की भागदौड़.

दिक्कतें

बहुत से लोगों को ब्रेन फॉग की वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी शिकार होना पड़ जाता है.ब्रेन फॉग का सबसे बड़ा असर सोचने और याद रखने की क्षमता पर पड़ता है. लोगों का पढ़ाई या काम के वक्त ध्यान काफी ज्यादा जल्दी भटकने लगता है और छोटी-छोटी बातें भूलने की आदत लग जाती है और क्रिएटिविटी भी कम होने लगती है.

