डूम स्क्रॉलिंग आपके ब्रेन को कर रही स्लो! जानें क्या होता है 'ब्रेन रॉट'?

Social Media Reels Effects: आज का समय सोशल मीडिया का है. लोग अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात तक केवल सोशल मीडिया पर टाइम बिताते हैं. दिन भर रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं. ये उनकी डेली रूटीन की आदत बन गई है. कुछ सेकंड के वीडियो देखते-देखते घंटों कब निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता. आपको बता दें, ऐसे लगातार स्क्रॉल करना डूम स्क्रॉलिंग माना जाता है, जो धीरे-धीरे ब्रेन की क्षमता पर बुरा असर डाल सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि रील्स कैसे दिमाग को प्रभावित करती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है.

क्या होता है 'ब्रेन रॉट'?

असल में 'ब्रेन रॉट' Gen-Z द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है. यह उस स्थिति को दर्शाता है, जहां दिमाग फॉगी, सुस्त और कम फोकस करने वाला हो जाता है. लगातार जब आप रील्स देखते हैं, तो ब्रेन लगातार उत्तेजनाओं से घिरा रहता है. बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वीडियो देखने से ब्रेन की सीखने और समझने की क्षमता कमजोर हो सकती है. कई स्टडीज में पाया गया है कि शॉर्ट वीडियो का ओवरयूज ध्यान भटकाव बढ़ाता है और सेल्फ-कंट्रोल को कम करता है.

रील्स ब्रेन पर क्या असर डालती है?

रील्स 'तुरंत खुशी' देने वाले कंटेंट पर काम करती हैं. हर वीडियो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करता है और ये पैटर्न किसी भी लत जैसा होता है. इसका नतीजा होता है कि आपका ब्रेन तेज उत्तेजनाओं का आदि हो जाता है. व्यक्ति बेचैन, इंपल्सिव और ध्यान नहीं लगा पाता है. हर कुछ सेकंड में फोकस बदलने से याददाश्त और ध्यान दोनों पर बुरा असर पड़ता है. इसका सबसे ज्यादा असर नींद पर पड़ता है. देर रात तक स्क्रॉलिंग से नींद खराब होती है, जिससे अगला दिन थकान, चिड़चिड़ापन और कम फोकस के साथ गुजरता है.

'ब्रेन रॉट' को कैसे रोकें?

अच्छी बात ये है कि ब्रेन लचीला होता है. इसलिए सही आदतों से दोबारा बैलेंस हो सकता है. ऐसे में रोजाना रील्स देखने का समय कम करें, खाने और सोने से पहले फोन से दूरी बनाएं, पढ़ाई या काम के समय नोटिफिकेशन बंद रखें, स्क्रीन टाइम कम करके पढ़ना, म्यूजिक, पेंटिंग या बाहर टहलना जैसी चीजें करें, अपनी फीलिंग्स को समझें, अगर बोरियत या स्ट्रेस की वजह से आप स्क्रॉल कर रहे हैं, तो दोस्तों से बात करें या जर्नलिंग करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.