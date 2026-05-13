अचानक रुक जाती हैं सांसें, फेफड़ों में जम जाता है खून का थक्का.. क्या है कार्डियोरेस्पेरिटी कोलेप्स, जिससे हो गई प्रतीक यादव की मौत

What Is Cardiorespiratory Collapse: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और सपा नेता अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत हो चुकी है. वहीं अब उनके मौत की वजह सामने आई है. प्रतीक यादव की मौत कार्डियोरेस्पेरिटी कोलेप्स की वजह से हुई थी.आइए जानते हैं क्या है कार्डियोरेस्पेरिटी कोलेप्स.
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What Is Cardiorespiratory Collapse: सपा नेता अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की अचानक मौत ने सभी को हैरान कर दिया है. वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार प्रतीक यादव की मौत कार्डियोरेस्पेरिटी कोलेप्स की वजह से हुई है. आइए जानते हैं क्या होती है कार्डियोरेस्पेरिटी कोलेप्स जिससे प्रतीक यादव की मौत हुई है.
प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर का कहना है कि फेफड़ों तक खून और ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाने की वजह से प्रतीक यादव की मौत हुई है. प्रतीक यादव के फेफड़ों में खून जम गया था, इससे थक्का बना. जब ब्लड क्लॉट बड़ा होने लगा तो फेफड़ों में खून का फ्लो पूरी तरह से ठप्प हो गया था. इससे ऑक्सीजन का प्रवाह भी रुक गया और सांसें थम गई.
मैक्स हॉस्पिटल के कार्डियोलोजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार के अनुसार कार्डियोरेस्पेरिटी कोलेप्स हार्ट से जुड़ी बेहद गंभीर बीमारी है. इस कंडीशन में हार्ट की धड़कने बंद हो जाती है और सांस लेना अचानक बंद हो जाता है. इस कंडीशन में दिमाग और अन्य अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना बंद हो जाता है. इस कंडीशन में तुरंत इलाज ना मिलने पर मरीज की मौत हो सकती है.
प्रतीक यादव की मौत के मामले में मेडिकल रिपोर्ट कार्डियोरेस्पेरिटी कोलेप्स के साथ-साथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मामला भी सामने आया है. पल्मोनरी एम्बोलिजन्म की कंडीशन में फेफड़ों में ब्लड क्लॉट फंस जाता है जो कि बेहद सीरियस और जानलेवा स्थिति होती है. इस कंडीशन में खून नसों से टूटकर फेफड़ों तक पहुंचता है और फेफड़े काम करना बंद कर देता है. तुरंत इलाज ना मिलने पर मरीज की मौत हो सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.