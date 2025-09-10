घंटों कंप्यूटर पर काम करने ने बना दिया है सर्वाइकल का मरीज, आयुर्वेद के इस नुस्खे से पाएं आराम

Cervical Spondylitis: आज के समय में मोबाइल और कंप्यूटर का इतना इस्तेमाल, घंटों तक झुककर काम करना और गलत लाइफस्टाइल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को तेजी से बढ़ा रहा है. यह बीमारी गर्दन और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, जो केवल दर्द ही नहीं देती, बल्कि लाइफ की क्वालिटी को भी बुरी तरह अफेक्ट करती है.

क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस?

गर्दन में मौजूद रीढ़ की हड्डी का हिस्सा 'सर्वाइकल स्पाइन' कहलाता है. इसमें 7 कशेरुकाएं होती हैं, जो सिर को सहारा देती हैं और दिमाग से पूरे शरीर तक मैसेज भेजते हैं. जब इन कशेरुकाओं या डिस्क में घिसाव, सूजन या दबाव की स्थिति बनती है तो उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है.

सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का कारण

इस समस्या का सबसे बड़ा कारण लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठना है. मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग झुककर मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गर्दन पर लगातार दबाव पड़ता है. इसके अलावा, एक्सीडेंट या गिरने से चोट लगना, 40 साल के बाद हड्डियों और डिस्क का कमजोर होना, स्ट्रेस तथा कैल्शियम, विटामिन-डी और मैग्नीशियम की कमी भी सर्वाइकल का कारण बन सकते हैं.

सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण

सर्वाइकल के लक्षण की बात करें तो गर्दन, कंधे और पीठ में लगातार दर्द, हाथ और बाजू में झनझनाहट या सुन्नपन, सिरदर्द और चक्कर आना, गर्दन को घुमाने में कठिनाई, थकान और कमजोरी तथा कभी-कभी नजर कमजोर होना और नींद न आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

आयुर्वेद में इसके फायदे

आयुर्वेद में सर्वाइकल को 'ग्रीवा स्तंभ' कहा गया है और इसे वात दोष के ग्रोथ से जोड़ा गया है. वात दोष बढ़ने पर स्नायु और कशेरुकाएं कमजोर होकर दर्द, जकड़न और सूजन बढ़ाने का काम करती हैं. आयुर्वेद के अनुसार, वात दोष को बैलेंस करना ही इस रोग का स्थायी समाधान है.

घरेलू नुस्खे

सर्वाइकल की समस्या को खत्म करने के लिए कई घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खे आप अपना सकते हैं-

1. अजवाइन को तवे पर गर्म करके कपड़े में बांधें और फिर गर्दन पर सेंक लगाएं. इससे दर्द और जकड़न कम होती है.

2. सरसों के तेल में लहसुन भूनकर गर्दन पर मालिश करें. यह ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है और सूजन घटाता है.

3. गिलोय, हल्दी और अदरक का काढ़ा पीने से शरीर में सूजन और दर्द कम होता है.

4. मेथी दाना रातभर भिगोकर सुबह चबाएं या दूध में मिलाकर पी लें. इससे हड्डियों और मसल्स को मजबूती मिलती है.

5. भुजंगासन, ताड़ासन, मकरासन और गर्दन घुमाने वाले सरल योगासन सर्वाइकल में राहत देते हैं.

6. गुनगुने पानी से नहाना या गर्म पट्टी लगाना मसल्स का स्ट्रेस कम करता है.

7. रोजाना 15 से 20 मिनट धूप लेने से विटामिन-डी की कमी पूरी होती है.

8. इसके अलावा डाइट में दूध, हरी सब्जियां, तिल, बादाम और दालें शामिल करें.

सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज

इलाज के साथ ही लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी है. लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करने से बचें. यदि काम के कारण बैठना जरूरी हो, तो हर 30 मिनट में गर्दन घुमाएं. सोते समय न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा तकिया लें. स्ट्रेस से दूर रहना भी जरूरी है, क्योंकि यह समस्या को और गंभीर बना सकता है.

--आईएएनएस

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.