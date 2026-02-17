सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं इस देश के लोग, लंबी उम्र का ये है राज! जानें Coffee और सेहत का अनोखा कनेक्शन

Advertisement
Coffee Drinking Habits: फिनलैंड दुनिया का सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाला देश है. यहां इसे केवल एक पेय नहीं बल्कि लंबी उम्र और खुशहाली का राज माना जाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको कॉफी और सेहत का अनोखा कनेक्शन बताएंगे... 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:57 PM IST
Coffee and Health Connection: दुनियाभर में करोड़ों लोग अपने दिन की शुरुआत गर्मागर्म कॉफी के साथ करते हैं. कॉफी लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है. वहीं कुछ लोग इसे हेल्दी मानते हैं, तो कुछ इसे अनहेल्दी मानते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जहां कॉफी केवल एक पेय नहीं, बल्कि लंबी उम्र का राज भी मानी जाती है? हाल ही में आए एक रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाला देश बन गया है और दिलचस्प बात ये है कि यहां के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल और लंबी उम्र जीने वाले लोगों में शुमार हैं. 

कॉफी लोगों की संस्कृति का हिस्सा
इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार फिनलैंड में एक औसत व्यक्ति साल भर में लगभग 12 किलोग्राम कॉफी पीते हैं. यहां कॉफी पीना लोगों की संस्कृति का हिस्सा बन गया है. कॉफी ब्रेक, जिसे वहां Kahvitauko कहा जाता है, उसे ऑफिस हो या घर में कानूनी रूप से भी महत्व दिया जाता है. आपको बता दें, फिनलैंड के लोग दिनभर में 4 से 5 कप कॉफी पीते हैं, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश से कहीं ज्यादा है.

सेहत और लंबी उम्र का गहरा संबंध
साइंटिफिक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बैलेंस्ड मात्रा में कॉफी का सेवन सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है. कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी सेल्स को नुकसान से बचाते हैं. ऐसे में फिनलैंड के लोगों की लंबी उम्र के पीछे उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ-साथ कॉफी के गुणों को भी जोड़ा जाता है. स्टडी में ये दावा किया जा रहा है, रोजाना कॉफी पीने से टाइप-2 डायबिटीज, पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो सकता है. 

हार्ट हेल्थ और मेंटल हेल्थ 
कॉफी में पाया जाने वाला कैफीन न केवल आपको सुस्ती से बचाता है, बल्कि ये दिमाग की क्षमता को भी बेहतर करता है. रिपोर्ट बताती है कि मीडियम साइज में कॉफी पीने से हार्ट की बीमारियों का जोखिम कम होता. ऐसे में फिनलैंड के लोग अक्सर अपनी कॉफी में बहुत ज्यादा चीनी या क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे उन्हें कॉफी के नेचुरल फायदे पूरी तरह मिलते हैं. यही कारण है कि वहां के लोग मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा फिट होते हैं.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

