Cryonics: क्या मौत के बाद भी जिंदा रह पाएगा इंसान? इस तकनीक ने जगा दी पुनर्जन्म की उम्मीदें

Cryonics-Life after Death: क्या इंसान फिर से जिंदा हो सकता है, या का पुनर्जन्म मुमकिन है? सुनने में बेहद हैरान करने वाला सवाल लगता है, लेकिन अब ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि इसे हकीकत का रूप देने की तेजी से कोशिश हो रही है. अब साइंटिस्ट्स, मौत को मात देने वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं ये .एक ऐसी तकनीक है जो शरीर को थामे रखती है. वैज्ञानिकों की कोशिश है कि रुकी हुई सांसें फिर से चल सकें, बंद हो चुका दिल फिर से धड़क सके, और जो मिट गया है वो फिर से लौट सके.

मौत को मात देने की कोशिश

यानी मौत को रिवर्स करने वाली टेक्नोलॉजी क्रायोनिक्स, ये अब अरबों डॉलर की साइंटिफिक रेस बन चुकी है. लैब्स, रिसर्च, सुपर-कंप्यूटर, क्रायो-टैंक और इंसानी जिद, सब लगे हैं एक ही मिशन में और वो सुपर मिशन है मौत को हराने की जंग. आइए जानते हैं कि इस नामुमकिन से लगने वाले काम को कैसे मुमकिन करने की कोशिशें की जा रही हां

पुनर्जन्म: मान्यता या वैज्ञानिक संभावना?

मौत के पार जिंदगी की तलाश वो आखिरी सच्चाई है जिसे हर कोई जानता है पर कोई देखना नहीं चाहता. हर किसी को पता है कि एक दिन सबकुछ यहीं छूट जाएगा- शरीर, सांसें, रिश्ते-नाते और सपने, लेकिन फिर भी हर दिल के कोने में एक ख्वाहिश छिपी होती है.. काश जीवन कभी खत्म न हो. हर शख्स यही चाहता है कि मौत का वो पल कभी न आए, और अगर आ भी जाए तो बस किसी चमत्कार से फिर से आंखें खुलें और एक नई शुरुआत मिले, पर क्या ऐसा हो सकता है?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या वाकई इंसान मरकर फिर से जिंदा हो सकता है? ये सवाल सदियों से चट्टान की तरह खड़ा है. भारत में काफी लोग पुनर्जन्म में यकीन करते हैं. ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि सनातन दर्शन का आधार है. कहा जाता है कि मरने के बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है

क्रायोनिक्स: मौत के बाद की जिंदगी की आखिरी कोशिश

कल्पना कीजिए कि किसी की मौत हो जाती है और दिल धड़कना बंद कर देता है. शरीर ठंडा पड़ जाता है और सांसें थम जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी सब कुछ खत्म नहीं होता. ये अंत नहीं है बल्कि एक और शुरुआत की उम्मीद हो सकती है. क्योंकि आज की दुनिया में साइंस ने ऐसा एक दरवाजा खोल दिया है जिसे क्रायोनिक्स कहते हैं. वो तकनीक जो कहती है कि मरने के बाद भी वापसी मुमकिन है, और ये सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि एक प्रयोग बन चुका है.

कैसे काम करती है तकनीक?

साल 2023 तक पूरी दुनिया में 500 से ज्यादा लोगों को माइनस 196°C पर लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो-प्रिजर्वेशन तकनीक के ज़रिए फ्रीज किया जा चुका है. उन्हें मौत के बाद संभाल कर रखा गया है, और यही नहीं 1500 से लेकर 5500 लोग ऐसे हैं, जो पहले से ही क्रायोनिक्स के लिए रजिस्टर कर चुके हैं.

बॉडी प्रिजर्व करने के लिए पैसे दे रहे लोग

इन लोगों ने बाकायदा पैसे दिए हैं ताकि जब उनकी मौत हो तो उनके शरीर को उसी पल फ्रीज कर दिया जाए ताकि जब साइंस एक दिन इतना डेवलप हो जाए कि वो डेड सेल्स को पुनर्जीवित कर सके और उन्हें वापस जिंदगी दी जा सके. यानी जो लोग मर रहे हैं उन लोगों ने अपनी जिंदगी में ही ये फैसला कर लिया है कि मरने के बाद उनके शरीर को ऐसे प्रिजर्व किया जाए ताकि फ्यूचर में जब विज्ञान मौत को हराने लगे. तो वो दोबारा इस दुनिया में लौट सकें, क्योंकि ऐसी संभावना है कि भविष्य में ये अपने उसी शरीर में दोबारा जन्म ले सकते हैं..जैसा कि 'टुमॉरो बायो' नाम की जर्मन कंपनी दावा कर रही है.

बाकी देशों में भी रिसर्च

ये कोई एक देश की बात नहीं है, अमेरिका से लेकर रूस और जर्मनी से लेकर स्विट्जरलैंड तक दुनिया के ये ताकतवर देश आज क्रायोनिक्स पर खुलकर रिसर्च कर रहे हैं. दुनियाभर में साइंटिस्ट क्रायो-प्रिजर्वेशन तकनीक पर काम कर रहे हैं. लैब्स में रिसर्च चल रही है कि कैसे एक मुर्दा जिस्म को दोबारा जिंदा किया जा सकता है.

कैसे शरीर की कोशिकाओं को डी-फ्रॉस्ट करके फिर से एक्टिव किया जा सके. लैब्स में वैज्ञानिक दिन-रात इस सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश में जुटे हैं कि कैसे एक मृत शरीर को फिर से जिंदा किया जा सकता है. और ये लड़ाई सिर्फ मौत पर काबू पाने की कोशिशों तक सीमित नहीं, बल्कि अब इंसान अब बुढ़ापे को भी हराने में लगा है.

क्रायोनिक्स का फ्यूचर

मौत एक ऐसा सच जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया, जो हर जीवन की अंतिम सीमा है. लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या इंसान एक दिन इस आखिरी लिमिट को भी पार कर सकेगा? इस सवाल के जवाब की तलाश ने दुनिया के सबसे तेज दिमागों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है. क्रायोनिक्स, एंटी-एजिंग टेक्नोलॉजी, और लॉन्गिविटी साइंस की दिशा में आज तेजी से रिसर्च हो रही है

उम्र से परे जीने की चाह

इंसान की सबसे पुरानी और सबसे गहरी इच्छाओं में से एक रही है लंबे समय तक जिंदा रहना. हम सदियों से अमरता की कहानियां सुनते आए हैं, जैसे- संजीवनी बूटी, कल्पवृक्ष, सोमरस वगैरह. हर सभ्यता में, हर युग में अमर होने का सपना किसी न किसी रूप में जीवित रहा है. लेकिन आज ये सपना सिर्फ धार्मिक ग्रंथों या मिथकों तक सीमित नहीं रहा, आज विज्ञान इस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए लैब्स में जुटा है.

एंटी-एजिंग और लॉन्गिविटी की दौड़

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और संस्थान अब बुढ़ापे को बीमारी मानने लगे हैं, और डिजीज का ट्रीटमेंट तो विज्ञान हमेशा से करता आया है. 2024 में एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स और तकनीकों का ग्लोबल मार्केट 6 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का था. 2033 तक ये बाजार 10 लाख 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. दवाइयां, जेनेटिक थेरेपी, स्टेम सेल तकनीक, हॉर्मोन ट्रिटमेंट सबका मकसद एक ही है उम्र को थाम लेना, भारत में भी यह लहर तेजी से बढ़ रही है. 2024 में भारत में एंटी-एजिंग मार्केट का आकार 21,205 करोड़ रुपये था, और 2033 तक इसके 34,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि हर कोई यंग दिखना चाहता है और हर कोई वक़्त से आगे चलना चाहता है.

मौत के बाद की जिदगी की कोशिश

अब हम आते हैं एक ऐसी तकनीक पर, जिसने कल्पना और विज्ञान के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है जिसे क्रायोनिक्स कहा जाता है. क्रायोनिक्स का मूल विचार साधारण लेकिन बेहद चौंकाने वाला है. जब कोई इंसान मर जाए और उसकी मौत का कारण फिलहाल लाइलाज हो तो उसके शरीर को −196°C पर फ्रीज़ कर दिया जाता है. फिर जब भविष्य में वो बीमारी ठीक की जा सके और शरीर को फिर से जीवित किया जा सके तब उस इंसान को वापस जिंदा किया जा सके.

क्रायोनिक्स की शुरुआत

क्रायोनिक्स की शुरुआती कहानी 1967 में लिखी गई, जब डॉ. जेम्स बेडफोर्ड को इस तकनीक से पहली बार संरक्षित किया गया. उसके बाद 1972 में एरिज़ोना में पहली क्रायोनिक्स फैसिलिटी की नींव रखी गई. और 1976 में मिशिगन में क्रायोनिक लैब की स्थापना हुई. तब से अब तक क्रायोनिक्स तकनीक ने बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन उस एक सपने की दिशा में बढ़ते कदम अब भी उतने ही संजीदा हैं जितने कि पहले थे. लेकिन यहां सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल उठता है कि क्या किसी फ्रीज किए गए इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है?

अब तक इस प्रॉसेस से कोई भी ऐसा प्रमाणित केस सामने नहीं आया है जहां कोई संरक्षित शरीर फिर से चल-फिर सका हो. लेकिन कई वैज्ञानिक मानते हैं कि वो वक्त भी आएगा, क्योंकि एक जमाने में हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी रिप्लेसमेंट, आईवीएफ और ऑर्गन क्लोनिंग जैसी प्रॉसेस भी नामुमकिन माने जाते थे लेकिन आज ये सब आम बात बन चुकी हैं.

हकीकत या फसाना?

क्या क्रायोनिक्स भविष्य में इंसान को अमरता की ओर ले जाएगा, या हम 200 साल तक जीवित रहेंगे? या फिर ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन जैसा भ्रम है? शायद आज का विज्ञान इसका जवाब न दे सके, लेकिन एक बात साफ है मानव इतिहास में हर क्रांति पहले एक कल्पना ही थी. पहले हवाई जहाज उड़ने का मजाक उड़ाया गया फिर राइट ब्रदर्स ने इतिहास बदल दिया, वैसे ही क्रायोनिक्स का सफर अभी शुरुआती दौर में है.

नैतिकता, कानूनी मसले और विवाद

अमेरिका उन चुनिंदा देशों में है जहां क्रायोनिक्स को एक हद तक कानूनी मान्यता दी गई है, लेकिन शर्त है शख्स को पहले कानूनी रूप से मृत घोषित किया जाना चाहिए, तभी उसके शरीर को संरक्षित किया जा सकता है. दुनिया के बाकी देशों में ये फिलहाल विवाद का विषय है क्योंकि इसमें नैतिकता, धार्मिक विश्वास, और कानूनी जटिलताएं शामिल हैं.

जिंदा रहने की चाहत

क्रायोनिक्स पर शक करना शायद वाजिब भी है, लेकिन जो बात इस तकनीक को खास बनाती है, वो है उम्मीद. ये यकीन कि मौत के बाद भी कुछ बाकी रह सकता है. उम्मीद है कि आज नहीं तो कल विज्ञान एक बार फिर हमें जीवन दे सकेगा, क्योंकि क्रायोनिक्स सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये इंसाने के जीने की चाहत की कहानी है, मौत के आगे भी ज़िंदा रहने की कहानी.

(ज़ी मीडिया ब्यूरो)