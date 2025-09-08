बिजी लाइफ में मेंटल और फिजिकल बीमारियों से बचा सकता है 'डिजिटल सनसेट', जानें कैसे करता है मदद

Digital Sunset Benefits: नर्वस सिस्टम 24/7 इनपुट के लिए नहीं बना है, थोड़ा मानसिक और शारीरिक सुकून भी जरूरी है. इसके लिए सबसे आसान और असरदार औषधि क्या हो सकती है? तो इसका उपाय भी आपके पास है. थोड़ी देर का स्विच ऑफ आपके शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. ऐसे में आपके लिए डिजिटल सनसेट ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर सकता है.

डिजिटल डिवाइसेज का आपकर क्या असर पड़ता है?

आज के दौर में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी हमारी डेली रूटीन का अहम हिस्सा बन चुका है. हम सुबह उठते ही स्क्रीन पर निगाहें टिकाते हैं और रात को सोने से पहले भी इन्हीं से जुड़े रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार इन डिवाइसेज से जुड़े रहना आपकी नींद और मानसिक शांति को किस तरह असर कर रहा है?

डिजिटल सनसेट का इस्तेमाल करें

इन्हीं चिंताओं के बीच एक नई आदत है, डिजिटल सनसेट, यानी दिन ढलने के बाद, खासतौर से सोने से एक से दो घंटे पहले, डिजिटल डिवाइसेज से पूरी तरह दूरी बना लेने की. यह सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसके असर गहरे और चमत्कारी हैं.

ब्लू लाइट आपकी नींद पर बुरा असर डालती है

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्क्रीन से निकलने वाली 'ब्लू लाइट' मेलाटोनिन नामक हार्मोन के सीक्रेशन को बाधित करती है, यही हार्मोन नींद को कंट्रोल करता है. इससे नींद की गुणवत्ता गिरती है और अनिद्रा की समस्या हो सकती है.

ब्रेन को अलर्ट पर डाल सकता है सोने से पहले फोन का इस्तेमाल

सोशल मीडिया, गेमिंग या ऑफिस के ईमेल पढ़ने से ब्रेन में 'डोपामिन' रिलीज होता है, जिससे हम अलर्ट महसूस करते हैं. यह प्रोसेस सोने से पहले ब्रेन को शांत होने नहीं देती.

नींद की कमी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालती है

WHO और निमहंस जैसी संस्थाओं के स्टडी बताते हैं कि नींद की कमी से स्ट्रेस, डिप्रेशन और चिंता जैसी मेंटल प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रही हैं और डिजिटल सनसेट इसे खत्म कर सकता है.

डिजिटल सनसेट के फायदे

डिजिटल सनसेट अपनाने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है. जब हम सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से दूरी बनाते हैं, तो हमारा दिमाग अपने आप शांत होने लगता है. इस समय का इस्तेमाल आप किताब पढ़ने, मेडिटेट करने, हल्के एक्सरसाइज या परिवार से बातचीत में कर सकते हैं. यह न सिर्फ आपके नींद को बेहतर बनाता है, बल्कि मेंटल क्लेरिटी और इमोशनल बैलेंस भी बढ़ाता है.

इस उम्र के लोगों के लिए बेहद जरूरी है डिजिटल सनसेट

बच्चों और टीनएजर्स के लिए भी यह आदत बेहद जरूरी है, क्योंकि उनका ब्रेन अभी ग्रोथ के स्टेज में होता है. अगर बचपन से ही उन्हें डिजिटल डिवाइसेज के कम इस्तेमाल की आदत डाली जाए, तो उनकी कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ सकती है.

आज के दौर में बेहद जरूरी है डिजिटल सनसेट

डिजिटल सनसेट को आप त्याग न समझें, बल्कि एक समझदारी भरी आदत मान सकते हैं. ऐसी आदत जो आज के समय में हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए. सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना एक छोटा सा फैसला है, लेकिन यह आपकी नींद, आपकी सोच और आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है. तो क्यों न आज से ही तय किया जाए कि रात को सोने से पहले कुछ घंटों के लिए 'स्क्रीन' को “शुभरात्रि” कह दिया जाए, ताकि हम खुद को एक शांत, सुकूनभरी और बेहतर नींद का उपहार दे सकें.

