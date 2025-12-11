ई-सिगरेट पर संसद में मच गया बवाल, जानिए इस पर क्या है नियम, सेहत के लिए कितना नुकसानदेह?

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लगाए गए आरोप से लोकसाभ में हंगामा हो गया. अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद पर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगया है. आइए जानते हैं क्या है ई-सिगरेट?
लोकसभा में 10 दिसंबर गुरुवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लगाए गए आरोप से हंगामा हो गया. दरअसल अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद पर सदन के अंदर ई सिगरेट पीने का आरोप लगया, उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया और बोला कि जब देशभर में ई सिगरेट बैन है तो क्या लोकसभा में इसकी अनुमति दी गई है. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर ई-सिगरेट काफी ट्रेंड कर रहा है. आइए जानते हैं क्या है ई-सिगरेट? ई-सिगरेट से जुड़े अपराध की क्या है सजा?
क्या है ई-सिगरेट
ई-सिगरेट बैटरी से चलने वाला एक डिवाइस होता है, जिसमें लिक्विड को भाप में बदला जाता है. इससे निकलने वाला धुआं सांस के अंदर जाता है. ई सिगरेट में निकोटीन भी पाया जाता है. इसके अलावा ई सिगरेट में प्रोपलीन, ग्लाइकॉल फ्लेवरिंग और कई दूसरे केमिकल पाए जाते हैं. ये केमिकल सेहत के लिए बेहद नुकसानकारी होता है. आइए जानते हैं ई-सिगरेट के नुकसान .
ई सिगरेट पीने के नुकसान
ई सिगरेट में प्रोपलीन ग्लाइकॉल और वेजिटेबल ग्लिसरीन पाया जाता है जो कि सेहत के लिए घातक होता है. इसका सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है. ई-सिगरेट में एक्रोलिन होता है जो कि फेफड़ों के नुकसान पहुंचा सकता है. लंबे समय तक ई-सिगरेट का इस्तेमाल करने से फेफड़ों में कैंसर की समस्या हो सकती है.
किन देशों में बैन है ई-सिगरेट
ई-सिगरेट के नुकसान देखते हुए भारत समेत कई देशों में इसे बैन किया गया है. भारत सरकार ने साल 2019 में ई-सिगरेट को देश में पूरी तरह से बैन कर दिया था. भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, ब्राजीन, कुवैत, लेबनान, मॉरीशस, मैक्सिको, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, सीरिया, जैसे देशों में ई सिगरेट बैन है.
क्या है सजा
ई-सिगरेट से जुड़ी गतिविधियों को भारत में गैर कानूनी माना गया है. गतिविधिया जैसे (ई-सिगरेट का आयात, निर्यात, ऑनलाइन या ऑफलाइन बिक्री, विज्ञापन आदि. पहली बार अपराध करने पर 1 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना है. वहीं दूसरी बार ई सिगरेट से जुड़ा अपराध करने पर 3 साल की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
