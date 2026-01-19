Advertisement
trendingNow13079910
Hindi NewsHealthएकदम से चली जाएगी आंखों की रोशनी, नहीं दिखेगा कोई लक्षण; जानें इस खतरनाक बीमारी के बारे में सबकुछ

एकदम से चली जाएगी 'आंखों की रोशनी', नहीं दिखेगा कोई लक्षण; जानें इस खतरनाक बीमारी के बारे में सबकुछ

What is Glaucoma: ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, जो बिना किसी लक्षण के चुपचाप आपकी आंखों की रोशनी को खत्म कर देती है. एक्सपर्ट इसे 'ग्लूकोमा ऑफ साइलेंस' भी कहते हैं. इस खबर में हम आपको इस बीमारी के बारे में डीटेल में बताएंगे..

 

Reported By:  Reetika Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एकदम से चली जाएगी 'आंखों की रोशनी', नहीं दिखेगा कोई लक्षण; जानें इस खतरनाक बीमारी के बारे में सबकुछ

Kala Motiyabind: आंख हमारी बॉडी के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. ऐसे में इसकी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. लेकिन क्या आपको पता कि एक ऐसी बीमारी भी है, जो बिना किसी सिम्टम के एक छटके में आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन सकती है? इसे बीमारी को ग्लूकोमा (Glaucoma) या काला मोतियाबिंद कहते हैं. हाल ही में एक्सपर्ट्स ने इसे 'ग्लूकोमा ऑफ साइलेंस' का नाम दिया है, क्योंकि ये बीमारी चुपचाप आपकी आंखों की रोशनी खत्म करने की शक्ति रखती है. इस खबर में हम आपको इस बीमारी के बारे में डीटेल में बताएंगे...

 

क्या है ग्लूकोमा?
हमारी आंखों के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, जो आंखों पर प्रेशर बनाए रखता है. ऐसे में जब इस तरल पदार्थ की निकासी सही से नहीं होती, तो आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है. ये प्रेशर सीधे हमारी 'ऑप्टिक नर्व' पर पड़ता है, जो आंखों से ब्रेन तक इशारा भेजती है. वहीं जब ये नस डैमेज हो जाती है, तो इंसान धीरे-धीरे अंधा होने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

नहीं होते हैं कोई लक्षण!
ग्लूकोमा की सबसे खतरनाक बात ये है कि इसके कोई भी शुरुआती लक्षण साफ नहीं दिखते हैं. इस बीमारी की शुरुआत में व्यक्ति को न दर्द होता है, न आंखें लाल होती हैं और न ही अचानक धुंधलापन आता है. ये धीरे-धीरे आपकी नजरों को कमजोर करता है. इसकी जानकारी अक्सर मरीज को तब पता चलती है, जब वह 40% से ज्यादा अंधा हो चुका होता है. इसलिए इसे 'Silent Thief of Sight' भी कहा जाता है. 

 

इन लोगों को है सबसे ज्यादा खतरा
आपको बता दें, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन इस बीमारी के सबसे ज्यादा चंगुल में आते हैं 40 की उम्र पार कर चुके लोग, डायबिटीज के मरीज या हाई BP से जूझ रहे लोग. वहीं जिन लोगों के परिवार में इस बीमारी का इतिहास रहता है, उन्हें भी ये बीमारी पकड़ सकती है.

 

कैसे करें बचाव?
आपको बता दें, ग्लूकोमा के कारण जो रोशनी एक बार चली गई है, उसे दोबारा लाना तो संभव नहीं है. ऐसे में समय से इस बीमारी की पहचान की इससे बचने का एकमात्र रास्ता है. इसलिए साल में एक बार आंखों का 'प्रेशर टेस्ट' और 'फंडस चेकअप' जरूर करवाते रहना चाहिए. अगर शुरुआत में ही बीमारी की पहचान हो जाए, तो बची हुई रोशनी को बचाया जा सकता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Eye healthGlaucomahealth alert

Trending news

गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
Arabian Sea
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
Maharashtra news
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
Rafale
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
nitin Nabin
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
dk Shivkumar
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
Punjab
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500 KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
CISF
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500 KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
karnataka
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान, UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', 'स्पीड यात्रा' के मायने?
PM Modi
2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान, UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', 'स्पीड यात्रा' के मायने?
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
aap
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला