बार-बार जाना पड़ता है वॉशरूम, नहीं रोक पाते पॉटी; आयुर्वेद से जानें कैसे होगा इलाज!
Advertisement
trendingNow12918198
Hindi NewsHealth

बार-बार जाना पड़ता है वॉशरूम, नहीं रोक पाते पॉटी; आयुर्वेद से जानें कैसे होगा इलाज!

Grahani Dosha: इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (आईबीएस) एक आम लेकिन गंभीर समस्या है. इसे आयुर्वेद में ग्रहणी दोष कहा जाता है. इस खबर में हम इसके कारण, लक्षण और इलाज के कारण में बात करेंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बार-बार जाना पड़ता है वॉशरूम, नहीं रोक पाते पॉटी; आयुर्वेद से जानें कैसे होगा इलाज!

What is Grahani Dosha: ग्रहणी दोष को आयुर्वेद में एक गंभीर पाचन विकार माना गया है. यह खासतौर से डाइजेस्टिव पावर की कमजोरी और आंतों के काम में गड़बड़ी के कारण होता है. मॉडर्न लैंग्वेज में इसे इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (आईबीएस) कहा जाता है. आयुर्वेद में 'ग्रहणी' का काम खाए गए खाने को ठीक से पचाना और शरीर को एनर्जी देना है. जब यह ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता, तो खाना पच नहीं पाता है और व्यक्ति को बार-बार दस्त, अपच और कमजोरी जैसी समस्याएं होने लगती हैं. यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर में पोषण की भारी कमी हो सकती है.

 

ग्रहणी दोष का कारण 
ग्रहणी दोष का मुख्य कारण डाइजेस्टिव शक्ति का कम होना होता है, जिसे आयुर्वेद में अग्निमांद्य कहा गया है. जब व्यक्ति अनियमित भोजन करता है, बहुत अधिक तला-भुना या बासी खाना खाता है, बहुत ज्यादा एंजायटी या स्ट्रेस में रहता है तो डाइजेस्टिव शक्ति कमजोर हो जाती है. इससे खाना अच्छे से नहीं पच पाता है और अधपचा भोजन आंतों में सड़ने लगता है, जिससे गैस, बदबूदार दस्त और बार-बार मल त्याग की इच्छा जैसी परेशानियां शुरू होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ग्रहणी दोष के लक्षण
ग्रहणी दोष के लक्षणों में बार-बार दस्त लगना, मल में अधपचा भोजन आना, पेट में भारीपन, भूख कम लगना, गैस बनना, कमजोरी और थकान प्रमुख हैं. कुछ रोगियों में खाना खाते ही शौच जाने की इच्छा होती है. यह रोग वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों के असंतुलन से उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आयुर्वेद में इसके चार भिन्न प्रकार बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज ग्रहणी.

 

आयुर्वेद में ग्रहणी दोष के इलाज
आयुर्वेद में ग्रहणी दोष के इलाज के लिए खास डाइट, औषधियां और जीवनशैली अपनाने की सलाह दी जाती है. हल्का भोजन जैसे मूंग की खिचड़ी, बेल का शरबत, छाछ और जीरा पानी बहुत फायदेमंद माना जाता है. वहीं, रोगी को गरिष्ठ, मसालेदार, तला-भुना और बासी खाने से बचना चाहिए.

 

योग से पाएं छुटकारा
योग और प्राणायाम भी ग्रहणी दोष को कम करने में फायदेमंद माना जाता है. पवनमुक्तासन, वज्रासन, अग्निसार क्रिया और अनुलोम-विलोम प्राणायाम से डाइजेशन सिस्टम को बल मिलता है और मानसिक शांति भी मिलती है, जिससे पाचन विकार कम होते हैं.

 

ग्रहणी दोष के लिए फायदेमंद है ये चाय
इसके अलावा सौंफ और अजवाइन की चाय, अदरक का रस और शहद, छाछ में पुदीना, इसबगोल और गुनगुना दूध और हींग का पानी पीना भी काफी फायदेमंद होता है.

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Grahani Dosha in AyurvedaIBS causes

Trending news

'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
;