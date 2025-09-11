बार-बार जाना पड़ता है वॉशरूम, नहीं रोक पाते पॉटी; आयुर्वेद से जानें कैसे होगा इलाज!

What is Grahani Dosha: ग्रहणी दोष को आयुर्वेद में एक गंभीर पाचन विकार माना गया है. यह खासतौर से डाइजेस्टिव पावर की कमजोरी और आंतों के काम में गड़बड़ी के कारण होता है. मॉडर्न लैंग्वेज में इसे इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (आईबीएस) कहा जाता है. आयुर्वेद में 'ग्रहणी' का काम खाए गए खाने को ठीक से पचाना और शरीर को एनर्जी देना है. जब यह ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता, तो खाना पच नहीं पाता है और व्यक्ति को बार-बार दस्त, अपच और कमजोरी जैसी समस्याएं होने लगती हैं. यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर में पोषण की भारी कमी हो सकती है.

ग्रहणी दोष का कारण

ग्रहणी दोष का मुख्य कारण डाइजेस्टिव शक्ति का कम होना होता है, जिसे आयुर्वेद में अग्निमांद्य कहा गया है. जब व्यक्ति अनियमित भोजन करता है, बहुत अधिक तला-भुना या बासी खाना खाता है, बहुत ज्यादा एंजायटी या स्ट्रेस में रहता है तो डाइजेस्टिव शक्ति कमजोर हो जाती है. इससे खाना अच्छे से नहीं पच पाता है और अधपचा भोजन आंतों में सड़ने लगता है, जिससे गैस, बदबूदार दस्त और बार-बार मल त्याग की इच्छा जैसी परेशानियां शुरू होती हैं.

ग्रहणी दोष के लक्षण

ग्रहणी दोष के लक्षणों में बार-बार दस्त लगना, मल में अधपचा भोजन आना, पेट में भारीपन, भूख कम लगना, गैस बनना, कमजोरी और थकान प्रमुख हैं. कुछ रोगियों में खाना खाते ही शौच जाने की इच्छा होती है. यह रोग वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों के असंतुलन से उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आयुर्वेद में इसके चार भिन्न प्रकार बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज ग्रहणी.

आयुर्वेद में ग्रहणी दोष के इलाज

आयुर्वेद में ग्रहणी दोष के इलाज के लिए खास डाइट, औषधियां और जीवनशैली अपनाने की सलाह दी जाती है. हल्का भोजन जैसे मूंग की खिचड़ी, बेल का शरबत, छाछ और जीरा पानी बहुत फायदेमंद माना जाता है. वहीं, रोगी को गरिष्ठ, मसालेदार, तला-भुना और बासी खाने से बचना चाहिए.

योग से पाएं छुटकारा

योग और प्राणायाम भी ग्रहणी दोष को कम करने में फायदेमंद माना जाता है. पवनमुक्तासन, वज्रासन, अग्निसार क्रिया और अनुलोम-विलोम प्राणायाम से डाइजेशन सिस्टम को बल मिलता है और मानसिक शांति भी मिलती है, जिससे पाचन विकार कम होते हैं.

ग्रहणी दोष के लिए फायदेमंद है ये चाय

इसके अलावा सौंफ और अजवाइन की चाय, अदरक का रस और शहद, छाछ में पुदीना, इसबगोल और गुनगुना दूध और हींग का पानी पीना भी काफी फायदेमंद होता है.

