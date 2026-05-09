कहां से शुरू हुआ हंता वायरस? कितना है खतरनाक, क्या है इस Virus के नाम के पीछे की कहानी

कोविड के बाद हंता वायरस तेजी से फैल रहा है. इस वायरस से ग्लोबल लेवल पर स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है. अटलांटिक की यात्रा पर निकले क्रूज शिप से इस वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई. अब हंता वायरस से गंभीर रूप ले लिया है. WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि यह हंता वायरस कोविड और इन्फ्लूएंजा नहीं है. ये काफी अलग तरीके से फैलता है.

क्रूज से फैला वायरस

हंता वायरस अटलांटिक में मौजूद क्रूज से दुनियाभर में फैला है. वायरस से तीन लोगों को मौत हो चुकी है वहीं कई लोग इस वायरस का शिकार भी है. WHO के अनुसार यह वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि यह एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है.

इन देशों के यात्रियों को हुआ हंता वायरस

अर्जेंटीना के यात्रियों ने भी इसी जहाज से सफर की था.

सेंट हेलेना से लोग भी इस वायरस से संक्रमित जहाज से उतरे हैं.

दक्षिण अफ्रीका के संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

नीदरलैंड और दो डच यात्रियों की मौत इसी वायरस से हुई है

ब्रिटेन के एक आदमी भी इस वायरस का शिकार हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें- 2500000 का टिकट और जानलेवा सफर...कौन हैं उस क्रूज के मालिक, जिसपर फैला हंता वायरस

कितना खतरनाक है हंता वायरस

हंता वायरस दो तरह का होता है. हंता वायरस मुख्य रूप से किडनी पर हमला करता है. यह वायरस गंभीर हो सकता है लेकिन इस वायरस से मरने वाले लोगों की मृत्यु दर कम होती है. 1 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक ही है. लेकिन इसका खतरनाक वैरिएंट भी है. जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड हंता वायरस, यह वायरस अमेरिका में पाया जाता है. हंता वायरस कॉर्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम होता है जो कि सांस की बीमारी है. इस कंडीशन में फेफड़ों में पानी भर जाता है. शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. इससे मौत की दर 35 से 50 प्रतिशत है. जो कि इस बीमारी को बेहद खतरनाक बनाती है.

हंता वायरस कैसे फैलता है

यह वायरस अक्सर चूहों से फैलता है. यह चूहों (जो चूहें इस वायरस से शिकार है) के मल-मूत्र से हवा में फैल सकता है. सांस के जरिए उन कणों के संपर्क में आने पर इंसान हंता वायरस से संक्रमित हो सकता है. यह दो गंभीर बीमारियों को कारण बन सकता है. पहला सांस लेने से संबंधी जिससे फेफड़ों को नुकसान हो सकता है. दूसरा इंटरनल ब्लीडिंग और किडनी फेल्योर की समस्या हो सकती है. चूहे के काटने से भी यह बीमारी फैल सकती है.

इसे भी पढ़ें- क्या हैं हंतावायरस के लक्षण? कोरोना के बाद फैले नए वायरस से तीन की मौत;ऐसे करें बचाव

हंता वायरस का इतिहास

कोरियन युद्ध के समय सैनिकों में एक वायरस फैला था. बुखार से सैनिकों की मौत हुई. उस दौरान ग्लोबल लेवल पर इस वायरस की चर्चा हुई थी. 1993 में अमेरिका में भी यह वायरस तेजी से फैला था. इस वायरस ने फेफड़ों को अधिक प्रभावित किया था. हंता वायरस का नाम भौगोलिक स्थिति कंडीशन पर रखा गया था. इस वायरस को पहली बार हंतन नदी Hantan River के पास के चूहों में पाया गया था. वैज्ञानिकों ने चूहों से इस वायरस को अलग किया. जिस जगह पर वायरस मिला उसी नदी के नाम पर इस वायरस का नाम रखा गया.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.