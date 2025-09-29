Advertisement
trendingNow12941734
Hindi NewsHealth

हेल्दी रहने के लिए फॉलो करें 'हेल्थ इन इकोसिस्टम', जानें क्या कहती है WHO की रिपोर्ट?

What is Health in Ecosystem: आज के समय हेल्दी रहने के लिए बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी है. इसे ही 'हेल्थ इन इकोसिस्टम' कहा जा रहा है, जो हमें बैलेंस्ड और हेल्दी रहने में मदद कर सकता है.

 

Written By  IANS|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेल्दी रहने के लिए फॉलो करें 'हेल्थ इन इकोसिस्टम', जानें क्या कहती है WHO की रिपोर्ट?

Health in Ecosystem: हमारी सेहत का खजाना बैलेंस्ड लाइफस्टाइल पर टिका है. एक सच यह भी है कि हमारी सेहत का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण से जुड़ा है. इसे ही एक्सपर्ट अब 'हेल्थ इन इकोसिस्टम' कह रहे हैं. इसका मतलब है, अगर हमारा वातावरण बैलेंस्ड और हेल्दी होगा तो हम भी हेल्दी रहेंगे. WHO भी इसे लेकर दुनिया को प्रेरित करता है.

 

हेल्थ इन इकोसिस्टम क्या है?
आज जब क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण की चुनौतियां बढ़ रही हैं, तब 'हेल्थ इन इकोसिस्टम' का आइडिया हमें यह याद दिलाता है कि इंसान और नेचर अलग नहीं, बल्कि एक ही चक्र का हिस्सा हैं. अगर हम नेचर की रक्षा करेंगे, तो वह भी हमें बेहतर स्वास्थ्य का उपहार लौटाएगी. सतत जीवनशैली का असल संदेश है स्वस्थ ग्रह, स्वस्थ इंसान.

Add Zee News as a Preferred Source

 

हमारी सेहत पर क्या-क्या असर डालता है?
हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता से लेकर हमारे खाने की थाली तक, सब कुछ हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. प्रदूषित वायु सिर्फ सांस की बीमारियां नहीं लाती, बल्कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ाती है. रासायनिक खाद और कीटनाशकों से उगाई गई सब्जियां और अनाज हमारे शरीर में धीरे-धीरे जहर घोल देते हैं. यही कारण है कि 'सतत जीवनशैली' यानी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, आज एक जरूरी आंदोलन बन चुका है.

 

क्या कहती है WHO की रिपोर्ट?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में हर साल करीब 70 लाख लोग प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण समय से पहले मौत के शिकार हो जाते हैं. वहीं भारत में आईसीएमआर (2023) की स्टडी में पाया गया कि पर्यावरणीय कारणों से श्वसन रोग और हृदय रोग के मामलों में तेजी आई है. इसका सीधा असर न सिर्फ हमारी उम्र पर बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर भी पड़ता है.

 

बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी
सतत या संतुलित जीवनशैली अपनाना कठिन नहीं है. इसका मतलब है ऐसे छोटे-छोटे बदलाव जो हमारी धरती और शरीर दोनों के लिए अच्छे हों, जैसे स्थानीय और मौसमी फल-सब्जियां खाना, प्लास्टिक की बजाय पुनः प्रयोग योग्य सामग्री का इस्तेमाल करना, कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए पैदल चलना या साइकिल चलाना, और घर की ऊर्जा खपत को नियंत्रित करना. ये बदलाव हमारे स्वास्थ्य को प्राकृतिक रूप से बेहतर करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं.

 

किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?
नए शोध यह भी बता रहे हैं कि प्लांट-बेस्ड डाइट, ऑर्गेनिक खेती और पारंपरिक खाद्य आदतें न सिर्फ पोषण का अच्छा स्रोत हैं बल्कि हमारी धरती का बोझ भी कम करती हैं. 2024 में लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन ने साफ कहा कि अगर दुनिया के लोग पौधों पर आधारित आहार की ओर झुकें तो न सिर्फ हृदय रोग और मोटापे जैसे खतरे कम होंगे बल्कि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी घटेगा.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
IANS

TAGS

health in ecosystemwhat is health in ecosystem

Trending news

कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
;