हेल्दी रहने के लिए फॉलो करें 'हेल्थ इन इकोसिस्टम', जानें क्या कहती है WHO की रिपोर्ट?

Health in Ecosystem: हमारी सेहत का खजाना बैलेंस्ड लाइफस्टाइल पर टिका है. एक सच यह भी है कि हमारी सेहत का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण से जुड़ा है. इसे ही एक्सपर्ट अब 'हेल्थ इन इकोसिस्टम' कह रहे हैं. इसका मतलब है, अगर हमारा वातावरण बैलेंस्ड और हेल्दी होगा तो हम भी हेल्दी रहेंगे. WHO भी इसे लेकर दुनिया को प्रेरित करता है.

हेल्थ इन इकोसिस्टम क्या है?

आज जब क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण की चुनौतियां बढ़ रही हैं, तब 'हेल्थ इन इकोसिस्टम' का आइडिया हमें यह याद दिलाता है कि इंसान और नेचर अलग नहीं, बल्कि एक ही चक्र का हिस्सा हैं. अगर हम नेचर की रक्षा करेंगे, तो वह भी हमें बेहतर स्वास्थ्य का उपहार लौटाएगी. सतत जीवनशैली का असल संदेश है स्वस्थ ग्रह, स्वस्थ इंसान.

Add Zee News as a Preferred Source

हमारी सेहत पर क्या-क्या असर डालता है?

हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता से लेकर हमारे खाने की थाली तक, सब कुछ हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. प्रदूषित वायु सिर्फ सांस की बीमारियां नहीं लाती, बल्कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ाती है. रासायनिक खाद और कीटनाशकों से उगाई गई सब्जियां और अनाज हमारे शरीर में धीरे-धीरे जहर घोल देते हैं. यही कारण है कि 'सतत जीवनशैली' यानी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, आज एक जरूरी आंदोलन बन चुका है.

क्या कहती है WHO की रिपोर्ट?

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में हर साल करीब 70 लाख लोग प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण समय से पहले मौत के शिकार हो जाते हैं. वहीं भारत में आईसीएमआर (2023) की स्टडी में पाया गया कि पर्यावरणीय कारणों से श्वसन रोग और हृदय रोग के मामलों में तेजी आई है. इसका सीधा असर न सिर्फ हमारी उम्र पर बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर भी पड़ता है.

बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी

सतत या संतुलित जीवनशैली अपनाना कठिन नहीं है. इसका मतलब है ऐसे छोटे-छोटे बदलाव जो हमारी धरती और शरीर दोनों के लिए अच्छे हों, जैसे स्थानीय और मौसमी फल-सब्जियां खाना, प्लास्टिक की बजाय पुनः प्रयोग योग्य सामग्री का इस्तेमाल करना, कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए पैदल चलना या साइकिल चलाना, और घर की ऊर्जा खपत को नियंत्रित करना. ये बदलाव हमारे स्वास्थ्य को प्राकृतिक रूप से बेहतर करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं.

किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

नए शोध यह भी बता रहे हैं कि प्लांट-बेस्ड डाइट, ऑर्गेनिक खेती और पारंपरिक खाद्य आदतें न सिर्फ पोषण का अच्छा स्रोत हैं बल्कि हमारी धरती का बोझ भी कम करती हैं. 2024 में लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन ने साफ कहा कि अगर दुनिया के लोग पौधों पर आधारित आहार की ओर झुकें तो न सिर्फ हृदय रोग और मोटापे जैसे खतरे कम होंगे बल्कि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी घटेगा.

--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.