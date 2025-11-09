Advertisement
पेशाब के रास्ते बह जाता है प्रोटीन, तो इसे हल्के में न लें, अपनाएं 3 जबरदस्त नुस्खे

प्रोटीन के जरिए हमारे शरीर को काफी ताकत मिलती है, लेकिन अगर ये न्यूट्रीएंट यूरिन के रास्ते ही बहना शुरू हो जाए, तो बदन पर इसका असर पड़ना लाजमी है. 

 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 09, 2025, 04:07 AM IST
Proteinuria: मसल्स की अच्छी ग्रोथ और ब्रेन के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है. शरीर में इस न्यूट्रीएंट की कमी को पूरा करने के लिए हम दाल, पनीर, सोयाबीन या नॉन वेज फूड्स का सेवन करते हैं, लेकिन क्या हो अगर बदन में मौजूद प्रोटीन यूरिन के रास्ते से बाहर आने लगे? इस कंडीशन को प्रोटीन्यूरिया कहा जाता है, जो आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस दोनों में गंभीर समस्या बताई गई है.

क्यों होती है ये परेशानी?
जब किडनी में किसी तरह की परेशानी होती है, तो पानी को फिल्टर करने के दौरान किडनी तय मात्रा से ज्यादा प्रोटीन पेशाब के साथ बाहर निकाल देती है. इससे इंफेक्शन का खतरा भी बना रहता है. आयुर्वेद में इस स्थिति को वात और कफ के बढ़ने से जोड़कर देखा गया है. ये कंडीशन किडनी और फिर धीरे-धीरे बाकी अंगों को भी अफेक्ट करने लगती है.

प्रोटीन्यूरिया के लक्षण
प्रोटीन्यूरिया होने पर शरीर कई तरह के इशारे देता है, जैसे पेशाब हद से ज्यादा पीला और झाग के साथ आता है, यूरिन के रास्ते में इंफेक्शन बढ़ने लगता है, आंखों और पैरों में सूजन आने लगती है, किडनी पर सूजन आ जाती है. इसमें इंफेक्शन के साथ बुखार भी होने लगता है. आयुर्वेद में प्रोटीन्यूरिया से बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जिससे काफी हद तक प्रोटीन्यूरिया से होने वाली परेशानियों को कम किया जा सकता है.

इन 3 पाउडर का लें सहारा
प्रोटीन्यूरिया से बचने के लिए किडनी का सेहतमंज होना बहुत जरूरी है, ऐसे में किडनी और पूरे शरीर को डिटॉक्स करना होगा. इसके लिए पुनर्नवा चूर्ण या रस का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए सुबह खाली पेट पुनर्नवा चूर्ण या रस का सेवन करें. गोखरू चूर्ण (Punarnava Powder) भी इस परेशानी से राहत देने में मदद करता है. गोखरू चूर्ण (Gokhru Powder) में सूजन कम करने के गुण होते हैं, जो किडनी की सूजन को कम कर उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है. इसका सेवन भी सुबह खाली पेट किया जा सकता है.

इसके अलावा, त्रिफला चूर्ण (Triphala Powder) भी फायदेमंद होता है, इससे डाइजेस्टिव पावर बढ़ता है और किडनी पर वर्कलोड कम करता है. त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल सुबह और शाम दोनों वक्त किया जा सकता है. इसके अलावा, आहार में भी बदलाव करना जरूरी होगा. प्रोटीन्यूरिया की कंडीशन में कम नमक वाले भोजन का सेवन करना अच्छा रहता है. इसके अलावा, लौकी, तोरी, टिंडा और मूंग दाल का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए. इससे शरीर में फाइबर और प्रोटीन दोनों अच्छी मात्रा में बने रहते हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

