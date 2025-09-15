जादू-टोने के नकाब में छिपी हुई एक बीमारी! डरावने साए करते हैं परेशान, तो हो सकते हैं Schizophrenia के शिकार, जानें इसके लक्षण

Schizophrenia Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में बहुत से लोगों को तनाव और थकान की वजह से कई तरह की मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है. कई बार हमारे आस-पास की दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें देखकर मन अक्सर घबरा जाता है. बहुत से लोगों को रात के अंधेरे में अचानक कोई साया दिखाई देने लगता है तो कई बार लोगों को अकेले होने के बावजूद किसी से बातें कर रहे होते हैं. इन चीजों को अकसर जादू टोने से जोड़ कर देखा जाता है, पर ये किसी तंत्र-मंत्र नहीं बल्कि सिजोफ्रेनिया के लक्षण हो सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि सिजोफ्रेनिया क्या है और इसके क्या गंभीर लक्षण हो सकते हैं.

क्या है सिजोफ्रेनिया

सिजोफ्रेनिया से जूझ रहे लोगों का दिमाग हकीकत और कल्पना के बीच फर्क करना भूलने लगता है. इस बीमारी में लोगों को कई ऐसी चीजें दिखाई या सुनाई दे सकती हैं जो असल में मौजूद ही नहीं होती हैं. सिजोफ्रेनिया के मरीज को लगता है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उसकी जासूसी कर रहे हैं. कई केस में पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई कोई अदृश्य साया उनकी पीछा कर रहा है. ये बीमारी धीरे-धीरे लोगों की सोच, भावनाओं और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगती है जिससे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.





क्या हैं इसके लक्षण

शुरुआती दिनों में सिजोफ्रेनिया के लक्षण काफी आम लगते है जैसे अकेलापन महसूस करना, लोगों से बातें करने का मन ना होना, किसी भी काम में ध्यान ना लगना या बेवजह डर और शक के चंगुल में रहना. सिजोफ्रेनिया से जुझ रहें लोगों में धीरे-धीरे काफी गंभीर लक्षण देखने को मिल सकते हैं जैसे कि ऐसे लोगों से बातें करना जो कमरे में मौजूद ही नहीं है, मर चुके लोगों का दिखना, खुद से बाते करना या ऐसी चीजों पर यकीन करना जिसका असलियत से कोई लेना-देना नहीं होता है.

कारण

अब तक सिजोफ्रेनिया के मुख्य कारण का पता नहीं लग पाया है पर कई रिसर्च में ऐसा दावा किया गया है कि दिमाग में केमिकल्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन के असंतुलन की वजह से भी इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. जेनेटिक्स को भी इस बीमारी एक कारण माना जाता है. कई बार कोई सदमा, बड़े ट्रॉमा का सामना करना, बेहद तनाव लेना, नींद की कमी या नशे की आदत भी इस बीमारी को बढ़ावा दे सकती है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.