मधुर आवाज से मन होगा शांत! मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने में कैसे असरदार है साउंथ थेरेपी?

Sound Therapy For Mental Health: स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भले ही कुछ लोगों को नॉर्मल लगे, लेकिन सच ये है कि आज ऐसी दिक्त पूरी दुनिया में एक गंभीर संकट बन चुकी हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ-साथ अब अल्टरनेटिव थेरेपीज की तरफ भी रुख कर रहे हैं. इन्हीं में से एक है 'साउंड थेरेपी' जिसे संगीत चिकित्सा भी कहा जाता है, जो प्राचीन भारत से चली आ रही साउंड और म्यूजिक पर बेस्ड ट्रीटमेंट मेथेडोलॉजी है. इसमें खास आवाजें, रिदम और संगीत का इस्तेमाल कर बॉडी और माइंड को बैलेंस किया जा सकता है.

कैसे काम करती है साउंड थेरेपी?

ENT स्पेशलिस्ट डॉ. तौसीफ अहमद (Dr. Tausif Ahmad) ने हमें बताया कि साउंड थेरेपी में सिंगिंग बाउल्स, चांटिंग और खास फ्रिक्वेंसी वाले इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता हैं, जो शरीर में कंपन पैदा करके एनर्जी को बैलेंस करते हैं. ये थेरेपी दिमाग की अल्फा और थीटा तरंगों को स्लो करती है और आपका को गहरे सुकून और राहत की हालत में ले जाती है. ये पूरी तरह से नॉन इंवेसिव ट्रीटमेंट है और इसके कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होते.

साउंड थेरेपी के फायदे

साउंड थेरेपी न सिर्फ मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाती है बल्कि फिजिकल बेनेफिट्स भी देती है. रिसर्च बताते हैं कि इससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी में कमी आती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और बीमारियों से उबरने का प्रॉसेस तेज होती है. ये फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी मददगार है, जिससे इंसान मेंटली ज्यादा बैलेंस्ड और शांत महसूस करता है. इसके अलावा जिनको हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में गड़बड़ी की शिकायत है वो डॉक्टर की सलाह पर इस थेरेपी को आजमा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किन लोगों के लिए फायदेमंद?

1. जो लोग तनाव, नींद की कमी, एंग्जाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं.

2. स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जिन्हें फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत है.

3. सीनियर सिटिजन्स जिन्हें ब्लड प्रेशर या नींद की समस्या रहती है.

4. वो लोग जो योग व मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए ये एक्स्ट्रा बूस्ट का काम करती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.