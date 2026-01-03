स्लिप डिस्क और साइटिका दर्द में होता है अंतर, न्यूरोसर्जन से जानें कारण और लक्षण!

आज के समय में 35 से 40 साल की उम्र में लोग कमर और पीठ दर्द की समस्या से परेशान हैं. पीठ और कमर दर्द कई कारणों की वजह से हो सकता है. अक्सर लोग स्लिप डिस्क और साइटिका को एक ही समझ लेते हैं दोनों ही अलग-अलग होते हैं. मैक्स अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉ. गौरव बत्रा से जानते हैं स्लिप डिस्क और साइटिका में अंतर क्या है.

स्लिप डिस्क क्या है

इंसान की रीढ़ की हड्डी कई छोटी-छोटी हड्डियों से बनी होती है. इन हड्डियों के बीच नरम डिस्क होती है जो कि कुशन का काम करती है यह शरीर को लचीला बनाती है. जब किसी कारण से डिस्क अपनी जगह से हटकर बाहर निकल जाती है या फूल जाती है तो इस समस्या को स्लिप डिस्क कहते हैं. स्लिप डिस्क होने पर आसपास की नसों पर दबाव पड़ता है और दर्द शुरू हो जाता है.

स्लिप डिस्क का कारण

डॉक्टर के अनुसार गलत तरीके से भारी वजन उठाने से स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है. लंबे समय तक गलत मुद्रा में बैठने से भी स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है. उम्र के साथ डिस्क का कमजोर होना. अचानक चोट या झटका लगना

Add Zee News as a Preferred Source

स्लिप डिस्क के लक्षण

स्लिप डिस्क की समस्या होने पर कमर या गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है. इसके अलावा झुकने और उठने में भी परेशानी होती है. हाथ या पैर एकदम सुन्न पड़ना, शरीर में कमजोरी होना.

साइटिका क्या है?

डॉक्टर का कहना है कि साइटिका कोई बीमारी नहीं बल्कि एक तरह का दर्द होता है. यह दर्द सायटिक नस में दबाव पड़ने से होता है. सायटिक नस शरीर की सबसे लंबी नस होती है, यह नस कमर से शुरू होकर कूल्हे, जांघ और पैर तक जाती है.

साइटिका का कारण

साइटिका का सबसे बड़ा कारण स्लिप डिस्क हो सकता है. इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में सूजन आना भी साइटिका का कारण बन सकता है. मांसपेशियों में खिंचाव भी साइटिका का कारण बन सकता है.

साइटिका के लक्षण

कमर से पैर तक जाने वाला दर्द साइटिका का लक्षण हो सकता है. एक तरफ के पैर में ज्यादा दर्द होना, जलन, झनझनाहट या कमजोरी होना भी साइटिका का लक्षण हो सकता है.

स्लिप्ड डिस्क और साइटिका में अंतर

स्लिप्ड डिस्क एक शारीरिक समस्या है वहीं साइटिका एक दर्दनाक कंडीशन है. स्लिप डिस्क गर्दन या कमर में हो सकती है. साइटिका का दर्द पैर तक फैलता है. स्लिप डिस्क साइटिका का कारण बन सकता है.

इलाज और बचाव

सही मुद्रा में बैठना और सोना

हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग

फिजियोथेरेपी और डॉक्टर की सलाह

भारी वजन उठाने से बचना

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.