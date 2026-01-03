Advertisement
trendingNow13062778
Hindi NewsHealthस्लिप डिस्क और साइटिका दर्द में होता है अंतर, न्यूरोसर्जन से जानें कारण और लक्षण!

स्लिप डिस्क और साइटिका दर्द में होता है अंतर, न्यूरोसर्जन से जानें कारण और लक्षण!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग कमर और पीठ दर्द की समस्या से परेशान हैं. अधिकतर लोग स्लिप डिस्क और साइटिका को समझ लेते है. आइए डॉक्टर से जानते हैं इनके बीच का अंतर.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 03, 2026, 05:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्लिप डिस्क और साइटिका दर्द में होता है अंतर, न्यूरोसर्जन से जानें कारण और लक्षण!

आज के समय में 35 से 40 साल की उम्र में लोग कमर और पीठ दर्द की समस्या से परेशान हैं. पीठ और कमर दर्द कई कारणों की वजह से हो सकता है. अक्सर लोग स्लिप डिस्क और साइटिका को एक ही समझ लेते हैं दोनों ही अलग-अलग होते हैं. मैक्स अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉ. गौरव बत्रा से जानते हैं स्लिप डिस्क और साइटिका में अंतर क्या है. 

स्लिप डिस्क क्या है 
इंसान की रीढ़ की हड्डी कई छोटी-छोटी हड्डियों से बनी होती है. इन हड्डियों के बीच नरम डिस्क होती है जो कि कुशन का काम करती है यह शरीर को लचीला बनाती है. जब किसी कारण से डिस्क अपनी जगह से हटकर बाहर निकल जाती है या फूल जाती है तो इस समस्या को स्लिप डिस्क कहते हैं. स्लिप डिस्क होने पर आसपास की नसों पर दबाव पड़ता है और दर्द शुरू हो जाता है. 

स्लिप डिस्क का कारण 
डॉक्टर के अनुसार गलत तरीके से भारी वजन उठाने से स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है. लंबे समय तक गलत मुद्रा में बैठने से भी स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है. उम्र के साथ डिस्क का कमजोर होना. अचानक चोट या झटका लगना 

Add Zee News as a Preferred Source

स्लिप डिस्क के लक्षण 
स्लिप डिस्क की समस्या होने पर कमर या गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है. इसके अलावा झुकने और उठने में भी परेशानी होती है. हाथ या पैर एकदम सुन्न पड़ना, शरीर में कमजोरी होना. 

साइटिका क्या है?
डॉक्टर का कहना है कि साइटिका कोई बीमारी नहीं बल्कि एक तरह का दर्द होता है. यह दर्द सायटिक नस में दबाव पड़ने से होता है. सायटिक नस शरीर की सबसे लंबी नस होती है, यह नस कमर से शुरू होकर कूल्हे, जांघ और पैर तक जाती है. 

साइटिका का कारण
साइटिका का सबसे बड़ा कारण स्लिप डिस्क हो सकता है. इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में सूजन आना भी साइटिका का कारण बन सकता है. मांसपेशियों में खिंचाव भी साइटिका का कारण बन सकता है. 

साइटिका के लक्षण
कमर से पैर तक जाने वाला दर्द साइटिका का लक्षण हो सकता है. एक तरफ के पैर में ज्यादा दर्द होना, जलन, झनझनाहट या कमजोरी होना भी साइटिका का लक्षण हो सकता है. 

स्लिप्ड डिस्क और साइटिका में अंतर
स्लिप्ड डिस्क एक शारीरिक समस्या है वहीं साइटिका एक दर्दनाक कंडीशन है. स्लिप डिस्क गर्दन या कमर में हो सकती है. साइटिका का दर्द पैर तक फैलता है. स्लिप डिस्क साइटिका का कारण बन सकता है. 

इलाज और बचाव
सही मुद्रा में बैठना और सोना
हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग
फिजियोथेरेपी और डॉक्टर की सलाह
भारी वजन उठाने से बचना

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
Rajnath Singh on Terrorism
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
maharashtra municipal election
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
Mumbai woman
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM Devendra Fadnavis
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
bengal elections
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत