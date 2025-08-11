40 के बाद पुरुषों को जरूर कराने चाहिए ये 3 टेस्ट, मौज में कटेगा बुढ़ापा
40 के बाद पुरुषों को जरूर कराने चाहिए ये 3 टेस्ट, मौज में कटेगा बुढ़ापा

Health Checkup for Men Over 40: 40 के बाद पुरुषों में कई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होने लगती है, जिसका बुढ़ापे में बुरा असर पड़ता है. ऐसे में 40 के बाद कुछ जरूरी टेस्ट जरूर करवाने चाहिए, ताकि समय रहते बीमारी का पता लगाया जा सके. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:14 PM IST
40 के बाद पुरुषों को जरूर कराने चाहिए ये 3 टेस्ट, मौज में कटेगा बुढ़ापा

Tests for Men After 40: उम्र के साथ-साथ शरीर में कई बदलाव भी होने लगते है, जिसका धीरे-धीरे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. खासकर 40 के बाद महिलाओं के साथ-साथ पुरुष भी में हार्मोनल चेंजेस, लॉ मेटाबॉलिज्म और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण बुढ़ापे में कई समस्याएं होने लगती है. ऐसे में अगर आप बुढ़ापे में फिट रहना चाहते हैं, तो समय-समय हेल्थ टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि कई गंभीर बीमारी को समय रहते रोका जा सके. इस खबर में हम आपको बताएंगे, कि 40 के बाद पुरुषों को कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए. 

 

ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल
बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे मर्दों में 40 के बाद अक्सर हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए बढ़ती उम्र में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए. इसे साल भर में एक बार जरूर करवाना चाहिए. हाई BP खराब कोलेस्ट्रॉल का समय रहने पता नहीं चलने पर स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है. अगर फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, जो जरूरी यह टेस्ट करवाना चाहिए. 

 

ब्लड शुगर टेस्ट
40 के बाद पुरुषों में शुगर का खतरा भी तेजी से बढ़ सकता है. ऐसे में ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट भी करवाना चाहिए. इसे भीर साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए. समय रहते डायबिटीज का पता चलने पर, इसे कंट्रोल किया जा सकता है. डाइट, एक्सरसाइज और दवाओं की मदद से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है. 

 

प्रोस्टेट चेकअप
बढ़ती उम्र में ये मर्दों में होने वाले बेहद आम और गंभीर बीमारी है. अक्सर 40 के पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं. इसलिए इससे जुड़ी टेस्ट भी जरूर करवानी चाहिए. आपको बता दें, अगर समय रहते इसका पता नहीं लगाया जा सका, तो यह प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर समस्या का कारण बन सकता है.

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

;