रोजाना 10,000 कदम चलने से शरीर पर पड़ता है ये असर, लंग्स से लेकर हार्ट हेल्थ में होता है सुधार!
हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि रोजाना 10,000 कदम चलना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. रोजाना 10 हजार कदम चलने से कई बीमारियों का रिस्क कम हो सकता है. आइए जानते हैं 10,000 कदम चलने से शरीर पर क्या असर पड़ता है. 

 

Sep 05, 2025, 04:35 PM IST
पैदल चलना या वॉक करना दुनिया की सबसे आसान और सस्ती एक्सरसाइज हैं. रोजाना 10 हजार कदम चलना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. रोजाना पैदल चलने से हार्ट से लेकर लंग्स पर काफी अच्छा असर पड़ता है. आइए जानते हैं रोजाना 10 हजार स्टेप चलने से शरीर पर क्या असर पड़ता है. 

हार्ट हेल्थ 
रोजाना 10 हजार स्टेप चलने से हार्ट हेल्थ पर काफी अच्छा असर पड़ता है. रोजाना चलने से ब्लड फ्लो बेहतर होता है. इसके अलावा रोजाना वॉक करने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है. जो कि हार्ट संबंधी बीमारियों के रिस्क को कम करता है. 

वजन कंट्रोल 
रोजाना 10 हजार स्टेप चलने से लगभग 300 से 500 कैलोरी बर्न होती है. रोजाना 300 से 500 कैलोरी बर्न होने से वजन कंट्रोल रहता है. 10,000 कदम चलने से एक्सट्रा बढ़ा हुआ वजन कम हो सकता है. 

मांसपेशियां और हड्डियां होती है मजबूत 
रोजाना 10 हजार स्टेप चलने से शरीर का निचला हिस्सा मजबूत होता है. वॉक करन से जांघ, पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है. वॉक करने से हड्डियों मजबूत होती है.

मेंटल हेल्थ 
वॉक करने से शरीर में अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं जिस वजह स्ट्रेस, एंग्जायटी, चिंता कम  होती है वहीं मूड फ्रेश होता है. रोजाना 10 हजार कदम चलना मानसिक सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. 

लंग्स में आता है सुधार 
रोजाना चलने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है जो कि लंग्स के फंक्शन को सुधारने में मदद करता है. हेल्दी लंग्स के लिए रोजाना 10 हजार कदम चलना फायदेमंद हो सकता है. 

नींद की समस्या 
रोजाना वॉक करने से स्लीप क्वालिटी में सुधार आता है. रोजाना 10 हजार स्टेप चलने से राहत को गहरी और प्यारी नींद आती है. अगले दिन सुबह उठने पर आप पूरा दिन फ्रेश महसूस कर सकते हैं. अगर आपको नींद से जुड़ी समस्या है तो रोजाना 10 हजार कदम चल सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें:   डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया में क्या है अंतर, जानें इनके लक्षण! 

