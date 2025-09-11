शरीर का दूसरा दिल क्या है? जानें हमारी सेहत के लिए क्यों जरूरी है इसका धड़कना...

Do Calf Muscles Pump Blood: जब भी हम दिल की बात करते हैं, मन में सबसे पहले वही अंग आता है जो हमारे सीने में धड़कता है. वो जो दिन हो या रात बिना थके अपना काम करता है. खून पंप करते हुए जीवन को गति देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर में एक और 'दिल' है, जो हमारी सेहत के लिए कम जरूरी नहीं है? और यह दिल हमारे पैरों में होता है- हमारी पिंडलियों की मांसपेशियां, जिन्हें अंग्रेजी में काल्फ मसल्स कहा जाता है.

क्यों काल्फ मसल्स को कहते हैं दूसरा दिल?

इन्हीं काल्फ मसल्स को मेडिकल साइंस में अक्सर 'दूसरा दिल' कहा जाता है. लेकिन क्यों? दरअसल, हमारा दिल तो पूरे शरीर में खून पहुंचाने का काम करता है, लेकिन शरीर के निचले हिस्सों, खासकर पैरों में, जब खून नीचे पहुंचता है, तो उसे वापस ऊपर, दिल की ओर लौटने में काफी मेहनत करनी पड़ती है. यह काम आसान नहीं होता, क्योंकि ग्रैविटी हमेशा खून को नीचे की ओर खींचता है.

क्या है पिंजलियों का काम?

यहीं पर पिंडलियों का काम शुरू होता है. जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या सिर्फ पैरों को हल्का-सा भी हिलाते हैं, तो पिंडलियों की मसल्स सिकुड़ती हैं. यह सिकुड़न नसों पर प्रेशर बनाती है और एक तरह से खून को ऊपर की ओर 'पंप' करती है, ठीक उसी तरह जैसे दिल धड़क कर खून को पंप करता है. इस प्रोसेस को ही 'मसल पंप मैकेनिज्म' (सीएमपी) कहा जाता है, और यही वजह है कि इन मसल्स को "दूसरा दिल" कहा गया है.

स्टडी में हुआ खुलासा

मेयो क्लीनिक के एक बड़ी आबादी‑आधारित स्टडी (जून 2024 में प्रकाशित) में पाया कि जिन लोगों में सीएमपी की कार्यक्षमता कम थी, उनकी मृत्यु दर ज्यादा थी. स्टडी में देखा गया कि सीएमपी की कमी कई बीमारियों की जड़ बनी. 2020 में दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा लाइब्रेरी 'नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन' में छपे रिसर्च पेपर के अनुसार अगर सीएमपी ठीक से काम नहीं करता तो कई बीमारियों की गिरफ्त में आप आ सकते हैं और हार्ट अटैक भी हो सकता है.

हमारी सेहत के लिए क्यों जरूरी है ये दूसरा दिल?

इस दूसरे दिल का ठीक से काम करना हमारे हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है. अगर यह ठीक से काम न करे, तो पैरों में खून जमने लगता है, जिससे सूजन, भारीपन, दर्द और वैरिकोज नसों की समस्या हो सकती है. लंबे समय तक बैठे रहने या खड़े रहने की स्थिति में जब हम पैरों को नहीं हिलाते, तो यही समस्याएं और बढ़ जाती हैं. इसके अलावा, ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आने पर खून के थक्के बनने का खतरा भी बढ़ जाता है, जो फेफड़ों या दिल तक पहुंच कर जानलेवा साबित हो सकते हैं. अगली बार जब आप चलें, रेस लगाएं या सीढ़ियां चढ़ें तो एक बार रुककर पैरों पर नजर जरूर दौड़ाएं और ठहरकर उनका आभार जताएं क्योंकि वे सिर्फ आपको आगे ही नहीं बढ़ाते, बल्कि दिल का बोझ भी बांटते हैं!

--आईएएनएस

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.