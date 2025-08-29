किस विटामिन की कमी हो जाए तो दिमाग में आने लगते हैं बुरे ख्याल? बचने के लिए खाएंग ये चीजें

Vitamin Deficiency: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल हेल्थ, एंगजाइटी और नेगेटिव सोच आम हो गई है. कई बार लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ स्ट्रेस या हालात की वजह से है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे दिमाग की सेहत का सीधा संबंध हमारे खानपान से भी जुड़ा होता है. खासतौर पर विटामिन बी12 और विटामिन डी की कमी से दिमाग पर गहरा असर पड़ता है. अगर शरीर में इनकी कमी हो जाए तो दिमाग कमजोर पड़ने लगता है और बुरे ख्याल या नेगेटिव थॉट बार-बार आने लगते हैं.

क्यों जरूरी है विटामिन बी12 और डी?

विटामिन बी12 दिमाग और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में अहम रोल अदा करता है. इसकी कमी से ब्रेन फंक्शन स्लो हो जाता है, इंसान को थकान, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और बार-बार बुरे ख्याल आने की समस्या हो सकती है. विटामिन डी को "सनशाइन विटामिन" भी कहा जाता है. रिसर्च के मुताबिक, इसकी कमी से मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एंगजाइटी की परेशानी बढ़ती है.

इनकी कमी के लक्षण

1. बिना वजह उदासी या बेचैनी महसूस होना

2. लगातार थकान रहना

3. नींद पूरी होने के बाद भी थकावट महसूस होना

4. दिमाग में बार-बार नेगेटिव ख्याल आना

5. किसी काम में मन न लगना और फोकस न कर पाना

अगर आपको भी ये लक्षण बार-बार महसूस हो रहे हैं, तो ये इशारा हो सकता है कि शरीर में जरूरी विटामिंस की कमी है.

किन चीजों को खाएं?

विटामिन बी12 के सोर्स

1. दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स (दही, पनीर, चीज़)

2. अंडा और मछली

3. चिकन और रेड मीट

4. फोर्टिफाइड अनाज और न्यूट्रिशनल यीस्ट (शाकाहारी लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन)

विटामिन डी के सोर्स

1. रोजाना कम से कम 15–20 मिनट धूप लेना

2. मशरूम

3. साल्मन, टूना जैसी मछलियां

4. अंडे की जर्दी

5. फोर्टिफाइड दूध और संतरे का जूस

कैसे करें बचाव?

1. डाइट में हरी सब्जियां, फल, दूध और प्रोटीन बेस्ड डाइट शामिल करें.

2. धूप में बैठने की आदत डालें, क्योंकि ये विटामिन डी का सबसे आसान और नेचुरल सोर्स है.

3. अगर कमी ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स लेना भी फायदेमंद हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.