इस विटामिन की कमी से बढ़ सकता है हार्ट अटैक का रिस्क?
इस विटामिन की कमी से बढ़ सकता है हार्ट अटैक का रिस्क?

विटामिन ना केवल शरीर के विकास में मदद करते हैं बल्कि विटामिन हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. विटामिन की कमी से हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है. आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 13, 2025, 02:24 PM IST
इस विटामिन की कमी से बढ़ सकता है हार्ट अटैक का रिस्क?

विटामिन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. विटामिन शरीर के विकास में मदद करता है. क्या आप जानते हैं विटामिन की कमी से शरीर में कई तरह की समस्या हो सकती है. हेल्दी हार्ट के लिए भी विटामिन बेहद जरूरी है. विटामिन की कमी से हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है. आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है. 

हार्ट हेल्थ के जरूरी है ये विटामिन 
हेल्दी हार्ट के लिए विटामिन बेहद जरूरी है. हार्ट के लिए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी 9, विटामिन बी 12 और विटामिन ई बेहद जूरी है. विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि खून की धमनियों को हेल्दी रखता है, विटामिन डी बीपी को कंट्रोल करने में और सूजन की समस्या कंट्रोल हो सकती है. 

इन विटामिन की कमी से बढ़ता है हार्ट अटैक का रिस्क 
कुछ विटामिन हार्ट के लिए बेहद जरूरी होते हैं. इन विटामिन की कमी से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है. खासकर विटामिन डी या विटामिन बी 12 की कमी से शरीर में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है. क्योंकि विटामिन डी की कमी से होने से हार्ट ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या हो सकती है. विटामिन बी 12 की कमी होने पर होमोसिस्टीन अमीनो एसिड का लेवल बढ़ जाता है जिस वजह से हार्ट की धमनियों को नुकसान होता है. जो कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकता है. 

विटामिन की कमी कैसे दूर करें 
इन विटामिन की कमी को दूर करने के लिए आप हेल्दी डाइट का सेवन करते हैं. विटामिन बी 12 के लिए आप अंडे, चिकन, मछली और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें. विटामिन डी के लिए अंडे और चिकन का सेवन करें. वहीं विटामिन सी के लिए खट्टे फलों का सेवन करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

;