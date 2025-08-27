हाथ-पैरों में रहती है झुनझुनी, कहीं इस विटामिन की कमी तो नहीं जिम्मेदार?

इन दिनों अधिकतर लोग हाथ-पैरों में झुनझनी की समस्या से परेशान हैं. हाथ-पैर में सुन्नपन की समस्या होना विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से हाथ-पैरों में सुन्नपन की समस्या होती है.
आजकल अधिकतर लोग हाथ-पैरों में झुनझुनी या चुभन की समस्या होती है. बार-बार हाथ- पैरों विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से हाथ पैरों में झुनझुनी या चुभन की समस्या होती है.
बार-बार क्यों सुन्न पड़ जाते हैं पैर?
जब शरीर की नसें कमजोर या फिर नस की परत में किसी तरह की दिक्कत होती है तो हाथ पैरों में झुनझुनी या फिर जलन की समस्या देखने को मिलती है.
किस विटामिन की कमी से होता है सुन्नपन
विटामिन बी 12 की कमी से नसों में सुन्नपन की समस्या होती है. दरअसल विटामिन बी 12 की कमी से माइलिन टूटने लगता है जिस वजह से हाथ-पैरों में झुनझुनी की समस्या होने लगती है.
विटामिन बी 12 की कमी का कारण
शाकाहारी लोगों में विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिलती है. दरअसल विटामिन बी 12 मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है. जिस वजह से शाकाहारी लोगों में विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिलती है.
पाचन संबंधी बीमारियां
पाचन संबंधी बीमारियां जैसे IBS, सूजन या गैस्ट्रिक की समस्या होने पर शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है.
बढ़ती उम्र
बढ़ती उम्र की वजह से भी शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है.
विटामिन बी 12 की कमी को कैसे पूरा करें
विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आप डाइट में अंडे, दूध, मछली, चिकन और दही का सेवन कर सकते हैं. इसक अलावा आप डॉक्टर की सलाह पर विटामिन बी 12 की दवाई का भी सेवन कर सकते हैं.
इस बात का ध्यान दें
अगर बार-बार हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन की समस्या होती है तो इसे हल्के में मना लें. हाथ-पैरों में झुनझुनी होना केवल थकान या कमजोरी नहीं बल्कि विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है. ऐसे में हाथ-पैरों में झुनझुनी होने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए.
