WHO ने Mpox को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से हटाया, लेकिन इन देशों में दिखी नई लहर
WHO ने Mpox को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से हटाया, लेकिन इन देशों में दिखी नई लहर

पिछले कुछ समय से अफ्रीका के कई देशों में एमपॉक्स का खौफ देखने को मिला है, लेकिन अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी को लेकर एक अहम फैसला लिया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 06, 2025, 12:35 PM IST
WHO ने Mpox को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से हटाया, लेकिन इन देशों में दिखी नई लहर

MonkeyPox: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स को लेकर दुनिया को राहत की खबर दी है. अफ्रीका में तेजी से एमपॉक्स फैलने के बाद डब्ल्यूएचओ ने पिछले साल अगस्त महीने में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी. फिलहाल डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि एमपॉक्स अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है.

आखिर क्यों लिया गया ऐसा फैसला?
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, डब्ल्यूएचओ की इमरेजेंसी कमेटी हर 3 महीने में एमपॉक्स के आउटब्रेक को एनालाइज करती रही है. डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "शुक्रवार को कमेटी ने फिर से बैठक की और सलाह दी कि मौजूदा स्थिति अब इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है. मैंने इस सलाह को मंजूर कर लिया है."

इन देशों में कम हुए मामले
टेड्रोस ने कहा कि यह फैसला कांगो, बुरुंडी, सिएरा लियोन और युगांडा जैसे प्रभावित देशों में मामलों और मौतों में लगातार गिरावट के आधार पर लिया गया है. उन्होंने आगे कहा, "हम इंफेक्शन के फैक्टर्स और सीरियस रिस्क के बारे में बेहतर समझ पाए हैं, और सबसे ज्यादा प्रभावित देशों ने भी रिस्पॉन्स कैपेसिटी डिवेलप कर ली है."

खतरा अभी खत्म नहीं हुआ
हालांकि, डब्ल्यूएचओ ने ये भी साफ किया कि इमरजेंसी हटाने का मतलब ये नहीं है कि खतरा खत्म हो गया है या हमारा रिस्पॉन्स रुक जाएगा. उन्होंने बताया कि अफ्रीका सीडीसी ने गुरुवार को एमपॉक्स को अभी भी कॉन्टिनेंटल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी माना है.

रिस्क बना हुआ है
बयान में कहा गया है कि अभी भी नए प्रकोप और फ्लेयर-अप की संभावना बनी हुई है, जिसके लिए लगातार मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स जरूरी है. छोटे बच्चों और एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए खतरा सबसे बड़ा है. इसलिए इन लोगों की सेफ्टी के लिए लगातार कोशिशों की जरूरत है.

क्या है एमपॉक्स?
एमपॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है, जो जानवरों से इंसानों में फैलती है. शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द और लिम्फ नोड्स में सूजन शामिल हैं. इसके कारण बाद में चेहरे और शरीर पर दाने उभर आते हैं. ज्यादातर इंफेक्टेड लोग कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये बीमारी गंभीर हो सकती है या मौत भी हो सकती है.

कॉन्टिनेंटल इमरजेंसी बरकरार
मई 2022 से, दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में मंकीपॉक्स के मामले सामने आए हैं. अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (अफ्रीका सीडीसी) ने गुरुवार को कहा कि एमपॉक्स अभी भी एक 'कॉन्टिनेंटल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी' बना हुआ है. अफ्रीका के कई देशों में नए मामलों में तेजी देखने को मिली है.

नई लहर कहां?
अफ्रीका सीडीसी ने एक बयान में कहा कि घाना, लाइबेरिया, केन्या, जाम्बिया और तंजानिया जैसे देशों में एमपॉक्स के मामलों में नई लहर देखी जा रही है, भले ही पूरे महाद्वीप में वीकली कंफर्म्ड मामलों में 52 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई हो.

(इनपुट-आईएएनएस)

Shariqul Hoda

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं.

