रेटिना की बीमारियां छीन सकती है आंखों की रोशनी, डॉक्टर से जानिए किन लोगों को कराना चाहिए रेगुलर आई चेकअप

World Retina Day 2025: आंखों का एक अहम हिस्सा होता है रेटिना, अगर इसमें कोई परेशानी आ जाए तो विजन लॉस हो सकता है, इसलिए रेगुलर आई चेकअप की जरूरत को समझना जरूरी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 28, 2025, 06:00 AM IST
Eye Check Ups For Retinal Diseases: रेगुलर आई चेकअप रेटिना से जुड़ी बीमारियां का जल्द पता लगाने, वक्त पर इलाज करने और विजन लॉस को रोकने में अहम रोल अदा करता है. कई रेटिनल कंडीशंस, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, उम्र से जुड़े मैकुलर डिजनरेशन और रेटिना डिटेचमेंट, अर्ली स्टेज में बिना किसी साफ लक्षण के डेवलप हो सकते हैं. इस मसले को लेकर डॉ. राधिका परांजपे (Dr. Radhika Paranjpe), प्रोफेसर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डीपीयू सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पिंपरी, पुणे, ने डिटेल से बात की. 

रेगुलर आई चेकअप के फायदे

1. अर्ली डिटेक्शन
रेगुलर आई एग्जामिनेशन से लक्षणों के नजर आने से पहले ही रेटिना से जुड़ी बीमारियो का पता लगाया जा सकता है, जिससे अर्ली इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट मुमकिन हो जाता है.

2. विजन लॉस से बचाव
अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट आंखों की रोशनी जाने को रोक सकते हैं या इस प्रॉसेस को स्लो कर सकते हैं, जिससे विजन और लाइफ की क्वालिटी बरकरार रहती है.

3. बेहतर ट्रीटमेंट आउटकम
सही वक्त पर इलाद करने से बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं और कॉम्पलिकेशंस का रिस्क कम हो सकता है.

रेगुलर आई चेकअप की जरूरत किन लोगों को है?

1. डायबिटीज के मरीज
डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता लगाने और विजन लॉस को रोकने के लिए रेगुलर आई चेकअप अहम है.

2. तकरीबन 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग
बुजुर्गों में विजन लॉस का एक बड़ा कारण एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन है, जिससे रेगुलर आई एग्जामिनेशन जरूरी हो जाता है.

3. फैमिली हिस्ट्री
जिन लोगों के परिवार में रेटिना से जुड़ी बीमारियों का इतिहास रहा है, उन्हें रेगुलर आई चेकअप को प्रायोगरिटी देनी चाहिए.

रेगुलर आई चेकअप से क्या मिलेगा?

1. विजुअल एक्युटी टेस्ट (Visual Acuity Test): ये नजरों की शार्पनेस और क्लेरिटी को नापता है.
2. फैली हुई रेटिना का एग्जामिनेशन (Dilated Retinal Examination): आंखों के डॉक्टर को रेटिना और आंख के पीछे के दूसरे स्ट्रक्चर की जांच करने में सक्षम बनाता है.
3. रेटिना इमेजिंग (Retinal Imaging): रेटिना की डिटेल्ड इमेज कैप्चर करता है, जिससे एब्नार्मेलिटीज का पता लगाने में मदद मिलती है.

इस बात को समझें
रेटिना से जुड़ी बीमारियों का जल्द पता लगाने और आंखों की रोशनी के जाने को रोकने के लिए रेगुलर आई चेकअप बेहद जरूरी है. आई हेल्थ को प्रायोरिटी देकर और रेगुलर एग्जामिनेशन करवाकर, इंसान अपने विजन की हिफाजत कर सकते हैं और अपनी लाइफ की क्वालिटी को बरकरार रख सकते हैं.

