Advertisement
trendingNow13092756
Hindi NewsHealthदुनिया भर में 188,000,000 बच्चों का वजन हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, WHO ने दी चेतावनी

दुनिया भर में 188,000,000 बच्चों का वजन हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, WHO ने दी चेतावनी

188 million children living with obesity: दुनिया भर में बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं.  WHO की नई रिपोर्ट्स के अनुसार 188 मिलियन बच्चे मोटापे का शिकार हैं. WHO के अनुसार 5 से 19 साल के बच्चे ओवरवेट हैं.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 31, 2026, 04:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया भर में 188,000,000 बच्चों का वजन हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, WHO ने दी चेतावनी

Child Obesity: दुनिया भर में पहली बार बच्चे दुबलेपन से नहीं बल्कि मोटापे की समस्या से जुझ रहे हैं. WHO की नई रिपोर्ट्स के अनुसार 188 मिलियन  बच्चे (एडोलसेंस) मोटापे का शिकार है. अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड बच्चों की सेहत और विकास के लिए खतरनाक है. जो कि चिंता का विषय है. जंक फूड्स ने अब फल, सब्जियों और प्रोटीन की जगह ले ली है. बच्चों के लिए विकास शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हेल्दी डाइट लेना बेहद जरूरी है. 

मोटापे का शिकार हो रहे हैं बच्चे 
दुनिया में लगभग 188 मिलियन बच्चे मोटापे का शिकार है जिसका अर्थ है कि हर 10 में एक बच्चा मोटापे से परेशान है. WHO के अनुसार 5 से 19 साल के बच्चे ओवरवेट हैं. 188 मिलियन बच्चों में डायबिटीज, हार्ट डिजीज का रिस्क अधिक हो सकता है.

UN ने किया अलर्ट 
UN ने भी बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर अलर्ट किया है. आज के समय में अधिकतर बच्चे प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर, सॉल्ट और फैट का सेवन करते हैं. इसके अलावा टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं. बच्चों की ये लाइफस्टाइल और गलत खानपान कम उम्र में उन्हें मोटापे का शिकार बना रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सरका से अपील 
स्कूल से लेकर बाजार जंक फूड्स से भरे पड़े हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इनकी मार्केटिंग बच्चों को टारगेट करती है. WHO ने सरकारों से अपील की है वह जंक फूड पर लेबलिंग और टैक्स लगाएं. इसके अलावा स्कूल में जंक फूड्स की ब्रिकी और विज्ञापन पर ब्रेक लगाएं. 

मोटापे से बच्चों को हो सकती है ये बीमारी 
मोटापे की वजह से बच्चों में हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है. बच्चों को हेल्दी और फिट रखने के लिए उनकी डाइट में हेल्दी फूड्स शामिल करें. इसके अलावा बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं. बच्चों को वर्कआउट या फिर योग कराएं. इसके अलावा बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रति जागरूक करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
Sunetra Pawar Oath New
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
Sunetra Pawar
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
Karnataka News
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
bengal elections
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
PM Modi
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल